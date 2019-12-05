Минздрав планирует провести эксперимент по маркировке медизделий

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения предлагает с 1 февраля 2020 года по 1 сентября 2021 года провести в России эксперимент по маркировке и обороту определенных групп медицинских изделий, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Провести с 1 февраля 2020 года по 1 сентября 2021 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации определенных групп медицинских изделий и мониторингу за их оборотом (далее – эксперимент)", - говорится в документе.
Согласно данным, эксперимент хотят провести для предотвращения незаконного ввоза, а также производства и оборота определенных медизделий.