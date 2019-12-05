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Минздрав планирует провести эксперимент по маркировке медизделий
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РИА Новости

Минздрав планирует провести эксперимент по маркировке медизделий

10:23 05.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения предлагает с 1 февраля 2020 года по 1 сентября 2021 года провести в России эксперимент по маркировке и обороту определенных групп медицинских изделий, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Провести с 1 февраля 2020 года по 1 сентября 2021 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации определенных групп медицинских изделий и мониторингу за их оборотом (далее – эксперимент)", - говорится в документе.
Согласно данным, эксперимент хотят провести для предотвращения незаконного ввоза, а также производства и оборота определенных медизделий.
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