В Банке России оценили возможный эффект от инвестирования средств ФНБ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Банк России заинтересован в том, чтобы бюджетное правило было предсказуемым и продолжало выполнять роль автоматического макроэкономического стабилизатора, инвестирование триллиона рублей средств ФНБ сверх 7% ВВП за три года может иметь измеримые эффекты на макроэкономику, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин

В октябре первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что Минфин хотел бы инвестировать 1 триллион рублей средств ФНБ в течение 2020-22 годов после превышения его ликвидной части 7% ВВП. При этом отметил, что эти действия еще нужно скоординировать с ЦБ.

"Банк России участвовал в обсуждении механизмов реализации бюджетного правила с того момента, когда бюджетное правило еще только задумывалось в 2016 году. У нас высокая степень заинтересованности в том, чтобы бюджетное правило было предсказуемым и чтобы оно продолжало в полной мере выполнять роль автоматического макроэкономического стабилизатора", - сказал Заботкин.

"Величина в триллион рублей за три года может иметь измеримые эффекты, но они все-таки не очень большие по сравнению с другими факторами неопределенности", - добавил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какое будет влияние на макроэкономические параметры.

При этом ЦБ исходит из того, что правительство будет этот триллион инвестировать в проекты равномерно в течение обозначенного горизонта времени, отметил он. Заботкин указал, что инвестирование средств ФНБ влияет на общее экономическое равновесие.

"Если эта сумма распределена во времени, то влияние действительно при таких цифрах весьма умеренное. Если же этот триллион, который сейчас запланирован на 2020-2022 годы, экономика получит в течение 12 месяцев, то это будет совершенно другая история уже. В этом смысле для нас желательно, чтобы правительство четко для себя ограничило годовые объемы инвестирования этих средств", - резюмировал глава департамента.