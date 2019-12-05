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В Банке России оценили возможный эффект от инвестирования средств ФНБ
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РИА Новости

В Банке России оценили возможный эффект от инвестирования средств ФНБ

10:15 05.12.2019 (обновлено: 10:26 05.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Банк России заинтересован в том, чтобы бюджетное правило было предсказуемым и продолжало выполнять роль автоматического макроэкономического стабилизатора, инвестирование триллиона рублей средств ФНБ сверх 7% ВВП за три года может иметь измеримые эффекты на макроэкономику, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин.
В октябре первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что Минфин хотел бы инвестировать 1 триллион рублей средств ФНБ в течение 2020-22 годов после превышения его ликвидной части 7% ВВП. При этом отметил, что эти действия еще нужно скоординировать с ЦБ.
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"Банк России участвовал в обсуждении механизмов реализации бюджетного правила с того момента, когда бюджетное правило еще только задумывалось в 2016 году. У нас высокая степень заинтересованности в том, чтобы бюджетное правило было предсказуемым и чтобы оно продолжало в полной мере выполнять роль автоматического макроэкономического стабилизатора", - сказал Заботкин.
"Величина в триллион рублей за три года может иметь измеримые эффекты, но они все-таки не очень большие по сравнению с другими факторами неопределенности", - добавил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какое будет влияние на макроэкономические параметры.
При этом ЦБ исходит из того, что правительство будет этот триллион инвестировать в проекты равномерно в течение обозначенного горизонта времени, отметил он. Заботкин указал, что инвестирование средств ФНБ влияет на общее экономическое равновесие.
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"Если эта сумма распределена во времени, то влияние действительно при таких цифрах весьма умеренное. Если же этот триллион, который сейчас запланирован на 2020-2022 годы, экономика получит в течение 12 месяцев, то это будет совершенно другая история уже. В этом смысле для нас желательно, чтобы правительство четко для себя ограничило годовые объемы инвестирования этих средств", - резюмировал глава департамента.
Минфин в понедельник опубликовал проект закона об инвестировании средств Фонда национального благосостояния сверх 7% ВВП, средства предлагается направлять на экспортные кредиты и на проекты в России. Максимальный объем инвестируемых в рамках данного механизма средств ФНБ предполагается установить в размере ‎1 триллион рублей на период 2020-2022 годов с возможным последующим расширением после 2022 года.
Читайте полный текст интервью Алексея Заботкина >>
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