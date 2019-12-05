В Приморье произошел крупный пожар в магазине автозапчастей

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Спасатели потушили крупный пожар в здании магазина автозапчастей в Уссурийске Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ.
В четверг в соцсетях опубликовано видео крупного пожара в Уссурийске. На кадрах видно, как горит крыша автомагазина, валят клубы черного дыма. Рядом находится автосервис. Также очевидцы сообщают, что неподалеку расположена АЗС. Спасатели сообщили, что загорелась кровля и части помещений на втором этаже двухэтажного здания. В 11.34 (04.34 мск) пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.
"В 14.39 (07.39 мск) после проливки конструкций пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров... Пострадавших нет", - говорится в сообщении.