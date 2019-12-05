РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T08:19+0300
https://ria.ru/20191205/1561983775.html
В Приморье произошел крупный пожар в магазине автозапчастей
https://cdn25.img.ria.ru/images/152699/66/1526996694_0:219:3192:2015_1036x0_80_0_0_903c832addc782180fadb1a92a5ab0b0.jpg
РИА Новости

В Приморье произошел крупный пожар в магазине автозапчастей

08:19 05.12.2019
884
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДежурная часть МЧС в Тамбове
Дежурная часть МЧС в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Спасатели потушили крупный пожар в здании магазина автозапчастей в Уссурийске Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ.
В четверг в соцсетях опубликовано видео крупного пожара в Уссурийске. На кадрах видно, как горит крыша автомагазина, валят клубы черного дыма. Рядом находится автосервис. Также очевидцы сообщают, что неподалеку расположена АЗС. Спасатели сообщили, что загорелась кровля и части помещений на втором этаже двухэтажного здания. В 11.34 (04.34 мск) пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.
"В 14.39 (07.39 мск) после проливки конструкций пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров... Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
000002
Обсудить 0
Приморский крайУссурийскПроисшествия
Рекомендуем
Наручники
В Приморье арестовали двух полицейских за превышение полномочий
Выдача пенсий
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Моржи
"Китовую тюрьму" в Приморье проверят из-за моржей
Бутылка воды
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Прокуратура начала проверку по обращению главврача медцентра ДВФУ
Жилой дом на улице Станиславского в Новосибирске
Сбежавшего голым из реанимации в Приморье пациента вернули в больницу
Здание Государственной Думы РФ
Дума распространила налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов
Здание Дальневосточного федерального университета
Власти Приморья вступились за уволенного главврача медцентра ДВФУ
Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Названы страны, в которых россиянам лучше не выходить из отелей
Еще раз?: Путин дважды зачитал поздравление из-за выключенного микрофона
Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36В Колумбии протестующие намерены продолжать забастовки
06:32Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома
06:29В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета
06:27Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет своей почти 60-летней карьеры
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
Лента новостейМолния