В Приморье произошел крупный пожар в магазине автозапчастей

Публикация от Новости Уссурийска (@ussurmedia) 4 Дек 2019 в 5:46 PST

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"В 14.39 (07.39 мск) после проливки конструкций пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров... Пострадавших нет", - говорится в сообщении.