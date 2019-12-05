Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Оттепель и слякоть ожидаются в Оттепель и слякоть ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха поднимется до плюс 4 градусов, будут идти осадки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды " Фобос " Евгений Тишковец.

"В наступивший четверг синоптическая карта столичного региона будет представлена теплым сектором атлантического циклона, из-за чего в небе будут тесниться плотные слоистые облака, осадки пройдут в разной фазе, кое-где образуются густые туманы и дымки с ухудшением видимости, наступит оттепельная и слякотная погода", - сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в городе будет облачно, пройдут небольшие дожди, морось. Утром образуется туман. Максимальная температура в городе составит от плюс 2 до плюс 4 градусов, по области от 0 до плюс 5. Относительная влажность составит 90-95%.

"Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба", - рассказал синоптик.