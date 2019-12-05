Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

"В наступивший четверг синоптическая карта столичного региона будет представлена теплым сектором атлантического циклона, из-за чего в небе будут тесниться плотные слоистые облака, осадки пройдут в разной фазе, кое-где образуются густые туманы и дымки с ухудшением видимости, наступит оттепельная и слякотная погода", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в городе будет облачно, пройдут небольшие дожди, морось. Утром образуется туман. Максимальная температура в городе составит от плюс 2 до плюс 4 градусов, по области от 0 до плюс 5. Относительная влажность составит 90-95%.
"Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба", - рассказал синоптик.
Тишковец добавил, что слякотная погода продержится в Москве до середины месяца.
30 ноября, 13:18В Росгидромете рассказали, какая погода ждет москвичей в декабре