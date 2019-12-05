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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

08:16 05.12.2019 (обновлено: 08:18 05.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАномально теплый декабрь в Москве
Аномально теплый декабрь в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Аномально теплый декабрь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Оттепель и слякоть ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха поднимется до плюс 4 градусов, будут идти осадки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В наступивший четверг синоптическая карта столичного региона будет представлена теплым сектором атлантического циклона, из-за чего в небе будут тесниться плотные слоистые облака, осадки пройдут в разной фазе, кое-где образуются густые туманы и дымки с ухудшением видимости, наступит оттепельная и слякотная погода", - сказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в городе будет облачно, пройдут небольшие дожди, морось. Утром образуется туман. Максимальная температура в городе составит от плюс 2 до плюс 4 градусов, по области от 0 до плюс 5. Относительная влажность составит 90-95%.
"Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба", - рассказал синоптик.
Тишковец добавил, что слякотная погода продержится в Москве до середины месяца.
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