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Возобновилась работа паромного сообщения Сахалина с материком
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РИА Новости

Возобновилась работа паромного сообщения Сахалина с материком

07:40 05.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкСудно паромной переправы Холмск-Ванино Сахалинского морского пароходства
Судно паромной переправы Холмск-Ванино Сахалинского морского пароходства
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Судно паромной переправы Холмск-Ванино Сахалинского морского пароходства. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 дек – РИА Новости. Морское сообщение Сахалина с материком возобновлено в четверг после циклона, сообщили РИА Новости в Сахалинском морском пароходстве.
Паромная переправа Холмск – Ванино была закрыта во вторник в связи со штормовым предупреждением, объявленным в регионе на время прохождения очередного циклона.
"С четверга морская переправа Холмск - Ванино возобновила работу. Дизель-электроходы "Сахалин-10" и "Сахалин-9", пережидавшие непогоду на материковой стороне, в ближайшее время должны стать под погрузку", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, начало движения паромов к Сахалину будет зависеть от погодных условий в Татарском проливе.
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