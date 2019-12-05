Возобновилась работа паромного сообщения Сахалина с материком

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 дек – РИА Новости. Морское сообщение Сахалина с материком возобновлено в четверг после циклона, сообщили РИА Новости в Сахалинском морском пароходстве.
Паромная переправа Холмск – Ванино была закрыта во вторник в связи со штормовым предупреждением, объявленным в регионе на время прохождения очередного циклона.
"С четверга морская переправа Холмск - Ванино возобновила работу. Дизель-электроходы "Сахалин-10" и "Сахалин-9", пережидавшие непогоду на материковой стороне, в ближайшее время должны стать под погрузку", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, начало движения паромов к Сахалину будет зависеть от погодных условий в Татарском проливе.
4 декабря, 09:12На Сахалине открыли проезд по дорогам, закрытым из-за метели