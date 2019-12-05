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Пхеньян: рассмотрение в СБ "прав человека" в КНДР будет провокацией
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РИА Новости

Пхеньян: рассмотрение в СБ "прав человека" в КНДР будет провокацией

07:02 05.12.2019
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© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
© AP Photo / Jason DeCrow
ООН, 5 дек – РИА Новости. Постпредство КНДР уведомило СБ ООН о том, что сочтет действия Совбеза провокацией, если орган проведет заседание по проблеме прав человека в КНДР, следует из письма постпреда республики.
Как отмечается в письме постпреда КНДР при ООН Кима Сона, в северокорейской миссии выяснили, что в декабре не исключено проведение заседания Совбеза по ситуации с правами человека в Северной Корее.
"Мы полагаем, что любое обсуждение проблемы прав человека в Совете Безопасности, который уполномочен заниматься проблемами мира и безопасности, является вопиющим нарушением Устава ООН и превышением его полномочий. Поэтому мы полностью отвергаем какие-либо дискуссии по несуществующей "проблеме прав человека" в КНДР как незаконное действие", - сказано в документе, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
В письме отмечается, что Пхеньян будет считать действия Совбеза "лестью и уступкой в адрес враждебной политики США", если он предоставит свою площадку для нападок на КНДР под предлогом защиты прав человека.
В документе сказано, что из-за враждебной политики США ситуация на Корейском полуострове остается напряженной.
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"В этих обстоятельствах любые дискуссии по мнимой "проблеме прав человека" в КНДР в Совете Безопасности являются актом попустительства и поддержки враждебной политики США", - отмечает автор письма. В документе говорится, что такое обсуждение, скорее, подорвет процесс, нежели поможет сокращению напряженности на Корейском полуострове и решению ядерной проблемы.
"Мы рассматриваем любое заседание по "проблеме прав человека" в Совете Безопасности как еще одну серьезную провокацию… и ответим решительно на нее", - заявляется в письме.
В нем также отмечается, что если Совет Безопасности "продавит" проведение заседания по "проблеме прав человека" в КНДР, и "соответственно ситуация на Корейском полуострове ухудшится опять, всю ответственность за это будут нести США" и соответствующие страны.
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Совет Безопасности ООНКНДРООНСШАВ мире
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