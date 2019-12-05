Пхеньян: рассмотрение в СБ "прав человека" в КНДР будет провокацией

Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР

© AP Photo / Jason DeCrow Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР

ООН, 5 дек – РИА Новости. Постпредство Постпредство КНДР уведомило СБ ООН о том, что сочтет действия Совбеза провокацией, если орган проведет заседание по проблеме прав человека в КНДР, следует из письма постпреда республики.

Как отмечается в письме постпреда КНДР при ООН Кима Сона, в северокорейской миссии выяснили, что в декабре не исключено проведение заседания Совбеза по ситуации с правами человека в Северной Корее.

"Мы полагаем, что любое обсуждение проблемы прав человека в Совете Безопасности, который уполномочен заниматься проблемами мира и безопасности, является вопиющим нарушением Устава ООН и превышением его полномочий. Поэтому мы полностью отвергаем какие-либо дискуссии по несуществующей "проблеме прав человека" в КНДР как незаконное действие", - сказано в документе, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

В письме отмечается, что Пхеньян будет считать действия Совбеза "лестью и уступкой в адрес враждебной политики США ", если он предоставит свою площадку для нападок на КНДР под предлогом защиты прав человека.

В документе сказано, что из-за враждебной политики США ситуация на Корейском полуострове остается напряженной.

"В этих обстоятельствах любые дискуссии по мнимой "проблеме прав человека" в КНДР в Совете Безопасности являются актом попустительства и поддержки враждебной политики США", - отмечает автор письма. В документе говорится, что такое обсуждение, скорее, подорвет процесс, нежели поможет сокращению напряженности на Корейском полуострове и решению ядерной проблемы.

"Мы рассматриваем любое заседание по "проблеме прав человека" в Совете Безопасности как еще одну серьезную провокацию… и ответим решительно на нее", - заявляется в письме.