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Huawei обжалует запрет на участие в программе субсидиарного фонда США
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РИА Новости

Huawei обжалует запрет на участие в программе субсидиарного фонда США

06:32 05.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникСтенд компании Huawei с презентацией сетей 5G в Греции
Стенд компании Huawei с презентацией сетей 5G в Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Китайская компания Huawei подала ходатайство в американский суд, требуя признать незаконным решение Федеральной комиссии по связи США (FCC), мешающее ей участвовать в программе федерального субсидиарного фонда, сообщило Центральное телевидение Китая.
Двадцать второго ноября FCC запретила сельским телекоммуникационным компаниям в США использовать федеральные субсидии, чтобы покупать оборудование Huawei.
"Huawei подала иск в американский суд, требуя признать, что соответствующее решение FCC, препятствующее участию Huawei в федеральных субсидиарных программах, нарушает американские законы и административно-процессуальный кодекс", - говорится в сообщении.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.
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