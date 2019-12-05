Huawei обжалует запрет на участие в программе субсидиарного фонда США

"Huawei подала иск в американский суд, требуя признать, что соответствующее решение FCC, препятствующее участию Huawei в федеральных субсидиарных программах, нарушает американские законы и административно-процессуальный кодекс", - говорится в сообщении.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.