Биржи США вернулись к росту на оптимизме по торговле с Китаем

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Ведущие фондовые индексы Ведущие фондовые индексы США заметно выросли на закрытии торгов в среду на фоне сообщений СМИ о возможной деэскалации торгового конфликта между США и Китаем , свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (0.00 мск) фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подрос на 0,55%, до 27654,66 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – также на 0,54%, до 8566,672 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,72%, до 3115,60 пункта.

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. Оптимизм инвесторов поддерживается на фоне сообщения агентства Блумберг о том, что стороны могут в скором времени договориться об отмене ряда взаимных пошлин.