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Биржи США вернулись к росту на оптимизме по торговле с Китаем
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РИА Новости

Биржи США вернулись к росту на оптимизме по торговле с Китаем

03:59 05.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Ведущие фондовые индексы США заметно выросли на закрытии торгов в среду на фоне сообщений СМИ о возможной деэскалации торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (0.00 мск) фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подрос на 0,55%, до 27654,66 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – также на 0,54%, до 8566,672 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,72%, до 3115,60 пункта.
Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая. Оптимизм инвесторов поддерживается на фоне сообщения агентства Блумберг о том, что стороны могут в скором времени договориться об отмене ряда взаимных пошлин.
Это сообщение поддержало настроения трейдеров после того, как накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что торговый договор с Китаем может быть заключен уже после президентских выборов, то есть через год.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Вчера, 11:00
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КитайСШАВ миреЭкономика
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