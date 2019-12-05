Жилой дом обрушился от взрыва газа в Польше

ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Жилой дом обрушился от взрыва газа в Шчырке Силезского воеводства Польши, под завалами ищут восемь человек, сообщает радиостанция RMF FM.
"В среду вечером в Шчырке произошел взрыв газа в жилом доме. По имеющимся сведениям, в доме проживало девять человек. Известно, что одна из жительниц во время взрыва была на работе", - говорится в сообщении.
"На месте работают около 100 пожарных. Они ищут восемь человек", - сообщает радиостанция.
По словам пожарных, они рассчитываю найти живых людей и поэтому работы на завалах приходится вести вручную.
При этом спасатели одновременно с поиском людей продолжают тушение пожара на месте взрыва.
На месте уже находятся две обученные для поисков людей собаки, которые пока не могут войти на место происшествия из-за пожара.