ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг обсудит в первом чтении законопроект, позволяющий переводить осужденных в регион ближе к родственникам.
Изменения предлагается внести в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Законопроектом предлагается установить, что по письменному заявлению осужденного или его близкого родственника, по решению ФСИН и при наличии возможности размещения, осужденный может быть переведен в исправительное учреждение, расположенное в том регионе, где живут его близкие родственники.
"В настоящее время ... осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены. В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия осужденные могут быть направлены для отбывания наказания в соответствующее исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке к документу.
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