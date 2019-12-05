ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам

"В настоящее время ... осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены. В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия осужденные могут быть направлены для отбывания наказания в соответствующее исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке к документу.