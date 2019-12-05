Больница в Свердловской области получила новейшее оборудование

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Медицинская помощь для жителей города Артемовский Свердловской области стала доступнее благодаря появившемуся в районной больнице новому оборудованию. Самым ценным для местных жителей стал новый компьютерный томограф. Теперь пациенты смогут пройти необходимую диагностику в самой больнице. Раньше людям приходилось ехать более 60 километров в Алапаевск, где находился ближайший аппарат КТ.

Незадолго до томографа в артемовскую больницу поставили современный цифровой рентген-аппарат для детского поликлинического отделения. Он уже установлен и работает. В прошлом году для обследования детей получены суперсовременный аппарат УЗИ и аппаратура для офтальмологического кабинета. Всего для учреждения закуплено медицинское оборудование на сумму свыше 50 миллионов рублей. На 2020 год запланированы новые поставки.