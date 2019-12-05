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2019-12-05T15:30+0300
https://ria.ru/20191205/1561962221.html
Больница в Свердловской области получила новейшее оборудование
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РИА Новости

Больница в Свердловской области получила новейшее оборудование

08:00 05.12.2019 (обновлено: 15:30 05.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник подготавливает аппарат компьютерной томографии к работе
Медицинский работник подготавливает аппарат компьютерной томографии к работе
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Медицинская помощь для жителей города Артемовский Свердловской области стала доступнее благодаря появившемуся в районной больнице новому оборудованию. Самым ценным для местных жителей стал новый компьютерный томограф. Теперь пациенты смогут пройти необходимую диагностику в самой больнице. Раньше людям приходилось ехать более 60 километров в Алапаевск, где находился ближайший аппарат КТ.
Незадолго до томографа в артемовскую больницу поставили современный цифровой рентген-аппарат для детского поликлинического отделения. Он уже установлен и работает. В прошлом году для обследования детей получены суперсовременный аппарат УЗИ и аппаратура для офтальмологического кабинета. Всего для учреждения закуплено медицинское оборудование на сумму свыше 50 миллионов рублей. На 2020 год запланированы новые поставки.
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Хорошие новостиХорошие новостиСвердловская областьАртемовский
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