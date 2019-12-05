Общение Дмитрия Медведева с тележурналистами в прямом эфире

Глава правительства подвел итоги года в экономике, отметив, что властям удалось сохранить макроэкономическую стабильность, и пообещав рост экономики в будущем году. Медведев также успокоил российских пенсионеров, переживающих за свою пенсию, и заверил: деньги на их индексацию у государства есть. Кроме того, премьер прокомментировал текущие приватизационные процессы и коррупционные скандалы, в частности дело Алексея Улюкаева.