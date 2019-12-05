Общение Дмитрия Медведева с тележурналистами в прямом эфире

Впервые Дмитрий Медведев опробовал формат встречи с журналистами в прямом эфире 24 декабря 2008 года, когда будучи президентом РФ подвел итоги года. Дмитрий Медведев обсудил самые важные события года с руководителем информационной службы НТВ Татьяной Митковой, заместителем гендиректора Первого канала Кириллом Клейменовым и заместителем гендиректора ВГТРК Дмитрием Киселевым ("Россия"). Он затронул самые разные темы, например события в Абхазии и Южной Осетии с последующим признанием независимости этих республик, экономический кризис, принятие поправок к Конституции РФ.
Программа вышла в эфир трех телеканалов в записи в разное время.
24 декабря 2009 года Дмитрий Медведев в эфире трех федеральных телеканалов вновь подвел итоги уходящего года. Он ответил на вопросы руководителей Первого канала, телеканалов "Россия" и НТВ – Константина Эрнста, Олега Добродеева и Владимира Кулистикова.
Медведев подвел экономические, политические и другие итоги уходящего года. Он рассказал о региональных выборах, готовящихся реформах в МВД и достижениях в экономике. Главным итогом Дмитрий Медведев назвал тот факт, что России удалось пройти этот сложный год без серьезных потерь, а главной задачей на ближайшие годы – перевод отечественной экономики на инновационный путь развития.
Дмитрий Медведев также рассказал о том, чего ему больше всего не хватает в жизни, как ощущает себя на посту президента и как изменился за те полтора года, что возглавляет государство. Он признался, что успевает уделять внимание любимым книгам, а иногда и футболу, при этом супруга и сын "не пристают" к президенту и неплохо справляются с "бременем быть членами семьи главы государства". Беседа длилась более полутора часов.
24 декабря 2010 года Дмитрий Медведев в прямом эфире подвел итоги года с руководителями российских телеканалов – Первого, "России" и НТВ: Константином Эрнстом, Олегом Добродеевым и Владимиром Кулистиковым. Одним из главных итогов уходящего года он назвал преодоление экономического кризиса. Медведев прокомментировал самые резонансные события уходящего года: беспорядки в Москве, отставку Юрия Лужкова, принудительное лечение наркоманов и многие другие. В ходе интервью Медведев назвал пять событий, которыми ему запомнился уходящий год. Среди них выход страны из финансового кризиса, празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, выбор одним из приоритетных направлений госполитики решение проблем детей, а также природные пожары и подписание с США договора СНВ-3.
В 2011 году Дмитрий Медведев ответил на вопросы руководителей трех федеральных каналов Константина Эрнста, Олега Добродеева и Владимира Кулистикова 30 сентября. Медведев впервые после съезда "Единой России", на котором он возглавил список единороссов на выборах в Госдуму, предложил Путину баллотироваться в президенты и сообщил о готовности перейти в правительство после мартовских выборов, объяснил журналистам мотивы принятых решений. В ходе интервью Дмитрий Медведев подтвердил свою приверженность общемировым демократическим ценностям, внес ясность в вопрос о том, как принималось ключевое решение. Он еще раз подтвердил, что последнее слово в вопросе о власти в России остается за избирателем, и постарался развеять атмосферу предопределенности, установившуюся в политической жизни страны после съезда "Единой России".
25 апреля 2012 года Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на вопросы представителей российских телеканалов: Первого, НТВ, "России", РЕН ТВ и "Дождя". Встреча была посвящена подведению итогов четырех лет президентства и перспективам на будущее.
Дмитрий Медведев рассказал о высокопоставленных жертвах антикоррупционной кампании. Он отметил, что подозрения во взяточничестве не раз становились причиной для отставки губернаторов, хотя это далеко не всегда афишировалось. "Государственной" проблемой лидер страны назвал большое число заключенных и суровость судебных приговоров.
Подводя итоги президентства Дмитрий Медведев также рассказал о чем жалеет, почему не отчаивается, а также о Михаиле Ходорковском, Pussy Riot, кому может быть полезна тюрьма, свободном владении оружием, употреблении алкоголя за рулем, отношениях со сложными странами-соседями и своем сыне.
В 2012 году Дмитрий Медведев, занявший в мае этого года пост премьер-министра, 7 декабря подвел итоги уходящего года в прямом эфире и ответил на вопросы представителей пяти телекомпаний – Первого канала, ВГТРК, РЕН ТВ, НТВ и телеканала "Дождь".
За полтора часа глава кабмина рассказал о борьбе с коррупцией, перспективах пенсионной реформы, будущем оппозиции, своих политических амбициях, а также успокоил россиян по поводу грядущего "конца света". В беседе с журналистами он пообещал, что власти продолжат бороться с коррупционерами, объяснил, почему продолжает хвалить экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, заверил, что правительство сильнее, чем табачное лобби, и признался, что доволен своей жизнью и не жалеет, что в президенты в марте баллотировался не он, а Владимир Путин.
6 декабря 2013 года Дмитрий Медведев ответил на вопросы ведущих Первого канала, ВГТРК, РЕН ТВ, НТВ и телеканала "Дождь". Программу "Разговор с премьер-министром" транслировала ВГТРК. В разговоре, который длился полтора часа, российский премьер-министр рассказал о состоянии дел в экономике, о готовности страны к кризису, о пенсиях, также рассказал, почему Россия участвует в "гонке сооружений", объяснил, что все инвестиции в проведение Олимпийских игр в Сочи абсолютно оправданы, и многом другом. Премьер также заявил, что считает недопустимыми националистические настроения в многонациональной стране. По его мнению, Россия не может обойтись без мигрантов, и иностранные сотрудники должны быть адаптированы к российской жизни. Дмитрий Медведев опроверг мнение о его напряженных отношениях с главой государства Владимиром Путиным, заявив, что у него с президентом все в порядке.
10 декабря 2014 года Дмитрий Медведев в очередной раз в прямом эфире подвел итоги года в программе "Разговор с премьер-министром". Интервью у Дмитрия Медведева брали: от Первого канала – Ирада Зейналова, от ВГТРК – Сергей Брилев, от НТВ – Вадим Такменев, от РЕН ТВ – Марианна Максимовская и от телеканала "Дождь" – Михаил Зыгарь.
Премьер-министр РФ назвал 2014 год исключительным, где были и колоссальные достижения, и большие проблемы: абсолютная победа российских сборных на Олимпийских (в 2017 году МОК аннулировал результаты ряда спортсменов, РФ потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады, однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и Россия вернулась на первом место в медальном зачете Игр в Сочи) и Паралимпийских играх в Сочи, присоединение Крыма и последовавшие за ним санкции Запада, проблемы в мировой экономике и, как следствие, рекордное за последние годы падение цен на нефть. Подводя итоги года, Дмитрий Медведев коснулся таких нерешенных задач, как поддержка собственного производства, импортозамещение, уход от сырьевой зависимости. Глава кабинета министров признал, что ситуация в экономике развивается и, видимо, продолжит развиваться не совсем так, как ожидали власти.
9 декабря 2015 года Дмитрий Медведев подвел итоги года в программе "Разговор с премьер-министром". В интервью участвовали от Первого канала – Ирада Зейналова, от ВГТРК – Сергей Брилев, от НТВ – Кирилл Поздняков, от телеканала "Дождь" – Михаил Фишман. Телеканал РЕН ТВ сменил РБК, который представляла шеф-редактор Елизавета Осетинская.
Председатель правительства РФ ответил на вопросы, касающиеся экономической ситуации в стране, отношений с Турцией, украинского госдолга и других тем. Комментируя атаку турецкой стороны на российский военный самолет Су-24, премьер-министр отметил, что Турция фактически дала основания для войны, но власти РФ при этом не пошли на симметричный ответ. Украинский вопрос в основном интересовал журналистов в контексте отключения электричества в Крыму и перспектив возврата Киевом долга в размере трех миллиардов евро. К последнему Медведев отнесся с пессимизмом, уличив киевские власти в жульничестве. Комментируя возможность введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), Медведев заявил, что не видит смысла резать курицу, которая несет золотые яйца. В контексте разговора про исчерпание Резервного фонда глава правительства отметил, что задача Минфина – в определенной степени нагнетать и сгущать краски. Дмитрий Медведев в ходе интервью также отметил, что считает неправильным то, что чиновники в России ездят на более дорогих автомобилях, чем их коллеги за рубежом. Еще одной необоснованной мерой глава правительства считает срок отпуска госслужащих, который больше, чем у остальных трудящихся.
15 декабря 2016 года Дмитрий Медведев вновь подвел итоги года с журналистами ведущих телеканалов. В беседе с премьером участвовали Валерий Фадеев (Первый канал), Сергей Брилев (ВГТРК), Ирада Зейналова (НТВ), Михаил Фишман ("Дождь") и Эльмар Муртазаев (РБК). Разговор премьер-министра РФ с журналистами продлился чуть более полутора часов и был сосредоточен на вопросах внутренней повестки.
Глава правительства подвел итоги года в экономике, отметив, что властям удалось сохранить макроэкономическую стабильность, и пообещав рост экономики в будущем году. Медведев также успокоил российских пенсионеров, переживающих за свою пенсию, и заверил: деньги на их индексацию у государства есть. Кроме того, премьер прокомментировал текущие приватизационные процессы и коррупционные скандалы, в частности дело Алексея Улюкаева.
Прозвучали и вопросы о российско-американских отношениях и Дональде Трампе, а также об антироссийских санкциях и темах допинга.
30 ноября 2017 года Дмитрий Медведев в десятый раз подвел итоги года в прямом эфире. Глава правительства ответил на вопросы телеведущих Валерия Фадеева (Первый канал), Сергея Брилева ("Россия"), Ирады Зейналовой (НТВ), Игоря Полетаева ("РБК") и Михаила Фишмана ("Дождь"). Интервью премьер-министра длилось около 1 часа 40 минут. За это время глава правительства успел ответить на наиболее острые вопросы повестки дня: он заявил об отсутствии у него президентских амбиций в нынешнем политическом сезоне и о готовности поддержать действующего президента Владимира Путина на выборах, прокомментировал скандал с лишением российских спортсменов медалей Олимпиады в Сочи и российско-американские отношения. Медведев также рассказал о нынешнем состоянии российской экономики, успокоил россиян, беспокоившихся о наличии средств на выплату пенсий у ПФР, и рассказал, что считает правильным обновление губернаторского корпуса. Кроме того, премьер прокомментировал нашумевшее дело режиссера Кирилла Серебренникова.
6 декабря 2018 года премьер-министр России подвел итоги года в прямом эфире программы "Разговор с Дмитрием Медведевым", ответив на вопросы ведущих информационно-аналитических программ. Передача Федеральные каналы представляли Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев ("Россия 1"), Ирада Зейналова (НТВ) и Илья Доронов (РБК). С 2018 года пятый участник программы определяется на принципах ротации региональных телеканалов. В этом году им стала лауреат премии "ТЭФИ-Регион" в номинации "Интервьюер" Ирита Минина – автор программы "Лично знаком" на телеканале "Томское время".
Дмитрий Медведев начал с политических итогов года, отметив что "в 2018 году в России прошли выборы президента и наша страна имеет все возможности для стабильного развития". Подводя экономические итоги года, глава правительства отметил низкую инфляцию по итогам года и добавил, что уходящий год "стал вполне позитивным для российской экономики".
По словам Медведева, российская экономика по итогам января-октября выросла примерно на 1,7%, цифра невелика, однако рост продолжается и цель вывести его на уровень 3% в 2021 году сохраняется.
Другой позитивный итог года – впервые за несколько лет страна получила профицитный бюджет. Говоря о национальных проектах российских премьер отметил, что "деньги есть". Он также заявил, что многие европейские и американские компании по-прежнему инвестируют в Россию. При этом он отметил, что национальная экономика может развиваться, прежде всего, за счет внутренних инвестиций, иностранные инвестиции – вторичный источник развития российской экономики.
Самыми яркими впечатлениями уходящего года глава правительства назвал общение с россиянами, отметив, что такое общение помогало ему находить верные решения.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников