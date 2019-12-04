Белорусские депутаты наработали базу для наращивания связей с ЕС

МИНСК, 4 дек - РИА Новости. Депутатский корпус Белоруссии "старого" созыва сумел наработать хорошую базу для наращивания двусторонних связей на европейском направлении, заявил в среду спикер нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Депутатский корпус Белоруссии "старого" созыва сумел наработать хорошую базу для наращивания двусторонних связей на европейском направлении, заявил в среду спикер нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Владимир Андрейченко

Ранее в Белоруссии был избран новый - седьмой - созыв парламента. Ожидается, что его первая сессия откроется 6 декабря, будут образованы профильные парламентские комиссии, избраны их председатели, а также спикеры и вице-спикеры обеих палат.

"Мы наработали хорошую базу для наращивания двухсторонних связей, особенно на европейском векторе... В целом наши связи охватывают практически все регионы мира, что полностью отвечает принципу многовекторности белорусского внешнеполитического курса", - сказал Андрейченко на заключительном заседании сессии шестого созыва.

В частности, он отметил, что "старому" парламентскому созыву удалось выйти на высокий уровень контактов с польскими коллегами, возобновить работу белорусско-британской и белорусско-бельгийской групп дружбы. "Динамично развиваются наши отношения с парламентариями Германии", - добавил председатель Палаты представителей.

Он обратил внимание, что белорусские парламентарии контактируют с законодательными органами более чем 80 стран, за время работы смогли "серьезно укрепить свои позиции в межпарламентском сообществе".

"Более конструктивными стали наши взаимоотношения с парламентским измерением Центрально-европейской инициативы и Парламентской ассамблеи Совета Европы. Позитивными результатами отмечена и работа по укреплению интеграционных связей на постсоветском пространстве, прежде всего - в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - добавил Андрейченко.