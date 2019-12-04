Политолог прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии

БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. Правительство Германии заинтересовано в сотрудничестве с Россией, поэтому есть шансы на быструю деэскалацию ситуации в двусторонних отношения после высылки Берлином двух российских дипломатов, считает немецкий политолог Правительство Германии заинтересовано в сотрудничестве с Россией, поэтому есть шансы на быструю деэскалацию ситуации в двусторонних отношения после высылки Берлином двух российских дипломатов, считает немецкий политолог Александр Рар

Ранее стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, говорится в заявлении, которое распространило в среду внешнеполитическое ведомство.

"Реакция все-таки официальных кругов и правительства сдержанная. Госпожа (канцлер ФРГ Ангела) Меркель не повторяет ошибку госпожи (экс-премьера Великобритании Терезы) Мэй, которая тогда, не имея еще фактов, основываясь на догадках, обвинила Россию (в причастности к инциденту в Солсбери – ред.), потребовала солидарности всех членов НАТО. Здесь этого не происходит. Высылка двух дипломатов, как мне объясняют, это предупреждение, это не наказание, не санкции, а предупреждение России, что Германия очень недовольна, что нет конструктивного обмена информации по поводу убийцы", - заявил Рар РИА Новости.

Он отметил, что сомнений в том, что немецкие власти задержали именно убийцу, нет, но есть "досада, что Россия не сотрудничает или недостаточно сотрудничает с немецкими спецслужбами по выяснению обстоятельств". По его мнению, Берлин не заинтересован в эскалации, а напротив, хотел бы быстрее разрешить ситуацию.

"В отличие от Англии, которая хочет вытолкнуть Россию из Европы, такая польская точка зрения, что России нет места в Европе, немцы не хотят портить отношения. Пресса да, политики нет, во всяком случае правящая коалиция. Поэтому есть шансы на быструю деэскалацию, потому что немецкое правительство хочет работать с Россией по восстановлению Донбасса. Накануне встречи в Париже этот скандал с Россией Германии абсолютно невыгоден. В интересах Германии, чтобы этот конфликт решить, а без России, всем понятно, его не решить", - заявил он.

При этом Рар добавил, что опасность эскалации будет сохраняться, поскольку правительство находится под давлением прессы, которая на протяжении десяти лет жестко критикует руководство России и по сути, по словам эксперта, добивается "ухудшения отношений с Россией". "Это продолжается больше десяти лет, поэтому они ничего хорошего не пишут. Политики могут под давлением прессы еще что-то неприятное сделать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все политики в Германии понимают, что "если Россию будут дальше выталкивать из Европы – это (президент Франции Эммануэль) Макрон понимает, здесь понимают, - то Россия объединится с Китаем в кулак, очень неприятный для Запада". "Им это тоже не нужно. Поэтому есть много признаков говорить, что немецкое правительство будет спасать отношения с Россией, но есть опасность, что на него будут давить со всех сторон. В этой связи действительно важно, чтобы была полная транспарентность", - заявил Рар.

Он сослался на мнение депутата Свободной демократической партии Александера граф Ламбсдорффа, который заявил, что не понимает решение о высылке до окончания следствия. "Правильная аргументация, нужная ясность. Есть много домыслов, выдумок. Конечно, пахнет новой провокацией, но в то же самое время сидящий в тюрьме человек - гражданин РФ. Что он убийца – никто не может это отрицать. Поэтому российская сторона, конечно, должна сотрудничать по поводу установления личности, целей убийства с немецкой стороной, можно это по секретным каналам делами", - пояснил эксперт.

Он отметил, что если бы аналогичная ситуация случилась в России, Москва также требовала бы сотрудничества и предоставления информации.

В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в берлинском районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".

В российском МИД ранее заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.