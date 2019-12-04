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2019-12-04T22:05+0300
https://ria.ru/20191204/1561977402.html
Политолог прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии
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РИА Новости

Политолог прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии

22:02 04.12.2019 (обновлено: 22:05 04.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. Правительство Германии заинтересовано в сотрудничестве с Россией, поэтому есть шансы на быструю деэскалацию ситуации в двусторонних отношения после высылки Берлином двух российских дипломатов, считает немецкий политолог Александр Рар.
Ранее стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, говорится в заявлении, которое распространило в среду внешнеполитическое ведомство.
Депутат Бундестага ФРГ Робби Шлунд
Вчера, 20:50
В бундестаге назвали высылку российских дипломатов из Германии фарсом
"Реакция все-таки официальных кругов и правительства сдержанная. Госпожа (канцлер ФРГ Ангела) Меркель не повторяет ошибку госпожи (экс-премьера Великобритании Терезы) Мэй, которая тогда, не имея еще фактов, основываясь на догадках, обвинила Россию (в причастности к инциденту в Солсбери – ред.), потребовала солидарности всех членов НАТО. Здесь этого не происходит. Высылка двух дипломатов, как мне объясняют, это предупреждение, это не наказание, не санкции, а предупреждение России, что Германия очень недовольна, что нет конструктивного обмена информации по поводу убийцы", - заявил Рар РИА Новости.
Он отметил, что сомнений в том, что немецкие власти задержали именно убийцу, нет, но есть "досада, что Россия не сотрудничает или недостаточно сотрудничает с немецкими спецслужбами по выяснению обстоятельств". По его мнению, Берлин не заинтересован в эскалации, а напротив, хотел бы быстрее разрешить ситуацию.
"В отличие от Англии, которая хочет вытолкнуть Россию из Европы, такая польская точка зрения, что России нет места в Европе, немцы не хотят портить отношения. Пресса да, политики нет, во всяком случае правящая коалиция. Поэтому есть шансы на быструю деэскалацию, потому что немецкое правительство хочет работать с Россией по восстановлению Донбасса. Накануне встречи в Париже этот скандал с Россией Германии абсолютно невыгоден. В интересах Германии, чтобы этот конфликт решить, а без России, всем понятно, его не решить", - заявил он.
При этом Рар добавил, что опасность эскалации будет сохраняться, поскольку правительство находится под давлением прессы, которая на протяжении десяти лет жестко критикует руководство России и по сути, по словам эксперта, добивается "ухудшения отношений с Россией". "Это продолжается больше десяти лет, поэтому они ничего хорошего не пишут. Политики могут под давлением прессы еще что-то неприятное сделать", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все политики в Германии понимают, что "если Россию будут дальше выталкивать из Европы – это (президент Франции Эммануэль) Макрон понимает, здесь понимают, - то Россия объединится с Китаем в кулак, очень неприятный для Запада". "Им это тоже не нужно. Поэтому есть много признаков говорить, что немецкое правительство будет спасать отношения с Россией, но есть опасность, что на него будут давить со всех сторон. В этой связи действительно важно, чтобы была полная транспарентность", - заявил Рар.
Здание посольства России в Берлине
Вчера, 17:34
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Он сослался на мнение депутата Свободной демократической партии Александера граф Ламбсдорффа, который заявил, что не понимает решение о высылке до окончания следствия. "Правильная аргументация, нужная ясность. Есть много домыслов, выдумок. Конечно, пахнет новой провокацией, но в то же самое время сидящий в тюрьме человек - гражданин РФ. Что он убийца – никто не может это отрицать. Поэтому российская сторона, конечно, должна сотрудничать по поводу установления личности, целей убийства с немецкой стороной, можно это по секретным каналам делами", - пояснил эксперт.
Он отметил, что если бы аналогичная ситуация случилась в России, Москва также требовала бы сотрудничества и предоставления информации.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 17:06
МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в берлинском районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
В российском МИД ранее заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
Самолет Ил-96 российской авиакомпании Россия в лондонском аэропорту Хитроу. 20 марта 2018
Вчера, 15:16
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2019 годах
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеМИД ГерманииНАТОАлександр РарДмитрий ПесковГерманияРоссияГрузияБерлин (город)В мире
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