В Совфеде прокомментировали высылку российских дипломатов из Германии

"Конечно же, это попытка создать определённый фон для нормандской встречи, которую многие хотят сделать безрезультатной и последней, к вящей радости многих на Украине. Может подумать, кому выгодно это убийство? Уж точно не нам", - заявил Морозов РИА Новости.