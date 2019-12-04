В Совфеде прокомментировали высылку российских дипломатов из Германии

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Германии может расцениваться как попытка создать негативный фон перед намеченной на 9 декабря встречей в нормандском формате, чтобы на ней не были достигнуты ощутимые результаты, не исключает член комитета Совет Федерации по международным делам Олег Морозов.
Ранее МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
"Конечно же, это попытка создать определённый фон для нормандской встречи, которую многие хотят сделать безрезультатной и последней, к вящей радости многих на Украине. Может подумать, кому выгодно это убийство? Уж точно не нам", - заявил Морозов РИА Новости.
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".