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Путин призвал совершенствовать системы радиоэлектронной борьбы
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РИА Новости

Путин призвал совершенствовать системы радиоэлектронной борьбы

18:26 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ нужно и дальше совершенствовать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), за последние годы предприятия ОПК создали около 20 образцов.
"За последние годы предприятия ОПК создали более 20 образцов техники РЭБ, которые позволяют войскам радиоэлектронной борьбы успешно решать весь спектр стоящих перед ними задач, по своим особенностям превосходят зарубежные аналоги", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.
Он добавил, что нужно и дальше совершенствовать такие системы, а также информационно-управляющие комплексы. "При этом важно максимально учитывать опыт, полученный при проведении учений и боевом использовании техники РЭБ, а она активно использовалась в ходе операции в Сирии", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин
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