Путин призвал совершенствовать системы радиоэлектронной борьбы

"За последние годы предприятия ОПК создали более 20 образцов техники РЭБ, которые позволяют войскам радиоэлектронной борьбы успешно решать весь спектр стоящих перед ними задач, по своим особенностям превосходят зарубежные аналоги", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.

Он добавил, что нужно и дальше совершенствовать такие системы, а также информационно-управляющие комплексы. "При этом важно максимально учитывать опыт, полученный при проведении учений и боевом использовании техники РЭБ, а она активно использовалась в ходе операции в Сирии", - сказал президент.