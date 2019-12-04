В Милане неизвестные сбросили в канал несколько тысяч фальшивых купюр

РИМ, 4 дек – РИА Новости. Жители итальянского Милана в среду утром увидели плывущие в водах городского канала тысячи банкнот номиналом по сто евро, сообщает местное издание Milano Today.
Первые прохожие приняли их за обычную бумагу. Сообщается, что поверхность канала была практически покрыта купюрами. До того, как их признали фальшивыми, некоторые собирались прыгнуть в воду за деньгами, несмотря на то, что температура воздуха в Милане находилась в районе нуля.
Trovata pubblicitaria? #Milano https://t.co/KcCsIa8Pwt— Radio Deejay (@radiodeejay) December 4, 2019
Загадка пока остается нераскрытой: первые гипотезы о воре, сбросившем добычу в воду, со временем превратились в предположения о некоей рекламной кампании или художественной акции.
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