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https://ria.ru/20191204/1561970074.html
В Милане неизвестные сбросили в канал несколько тысяч фальшивых купюр
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РИА Новости

В Милане неизвестные сбросили в канал несколько тысяч фальшивых купюр

18:24 04.12.2019
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© Фото : видео очевидцаКупюры достоинством в 100 евро плавают на поверхности канала в Милане
Купюры достоинством в 100 евро плавают на поверхности канала в Милане
© Фото : видео очевидца
РИМ, 4 дек – РИА Новости. Жители итальянского Милана в среду утром увидели плывущие в водах городского канала тысячи банкнот номиналом по сто евро, сообщает местное издание Milano Today.
Первые прохожие приняли их за обычную бумагу. Сообщается, что поверхность канала была практически покрыта купюрами. До того, как их признали фальшивыми, некоторые собирались прыгнуть в воду за деньгами, несмотря на то, что температура воздуха в Милане находилась в районе нуля.
Загадка пока остается нераскрытой: первые гипотезы о воре, сбросившем добычу в воду, со временем превратились в предположения о некоей рекламной кампании или художественной акции.
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