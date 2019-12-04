В Милане неизвестные сбросили в канал несколько тысяч фальшивых купюр

Первые прохожие приняли их за обычную бумагу. Сообщается, что поверхность канала была практически покрыта купюрами. До того, как их признали фальшивыми, некоторые собирались прыгнуть в воду за деньгами, несмотря на то, что температура воздуха в Милане находилась в районе нуля.