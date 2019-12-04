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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-04T17:12+0300
https://ria.ru/20191204/1561966081.html
Ряд муниципалитетов Ленобласти получит льготы при корректном сборе ТКО
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РИА Новости

Ряд муниципалитетов Ленобласти получит льготы при корректном сборе ТКО

17:12 04.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс
Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек -РИА Новости. Власти Ленинградской области проведут в нескольких районах региона эксперимент, участникам которого будут предоставлены льготы на тариф по вывозу мусора, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"В 2020 году мы начнем в ряде городов, эксперимент по раздельному сбору мусора. Пока будут задействованы две фракции: мокрая и сухая. Нами была проведена оценка основного мусора и выяснилось, что большая его часть состоит именно из этих фракций. На один пакет мусора с пищевыми отходами и так называемым испачканным мусором, который не подлежит переработке, образуется 1:20", - сказал глава региона на пресс-конференции в среду.
По его словам, до начала эксперимента власти Ленобласть оценили проблемы, с которыми столкнулись в зарубежных странах. Там, при начале раздельного сбора мусора, также была неразбериха и путаница, какой мусор в какой контейнер класть.
"Люди путаются, спешат и не разбираются что куда бросать, если стоят несколько контейнеров. Еще стоит вопрос, как в стандартном доме разместить емкости для разного мусора",- отметил губернатор.
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Власти региона рассчитывают, что двухфазный сбор мусора позволит выйти Ленобласти с 27% сегодняшней сортировки мусора на 50 - 55% полезного мусора. Это, по словам губернатор, позволит улучшить утилизацию. Для эксперимента на контейнерных площадках будут установлены несколько разноцветных емкостей, а населенные пункты, которые перейдут на раздельный сбор мусора, получат льготу по тарифу.
"Если оператор или перевозчик увидит, что при раздельном сборе мусора, мусор перемешивается, льготные тарифы будут сниматься пока население не выйдет на нормальный сбор мусора",- сказал Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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