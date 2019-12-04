Ряд муниципалитетов Ленобласти получит льготы при корректном сборе ТКО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек -РИА Новости. Власти Ленинградской области проведут в нескольких районах региона эксперимент, участникам которого будут предоставлены льготы на тариф по вывозу мусора, сообщил глава региона . Власти Ленинградской области проведут в нескольких районах региона эксперимент, участникам которого будут предоставлены льготы на тариф по вывозу мусора, сообщил глава региона Александр Дрозденко

"В 2020 году мы начнем в ряде городов, эксперимент по раздельному сбору мусора. Пока будут задействованы две фракции: мокрая и сухая. Нами была проведена оценка основного мусора и выяснилось, что большая его часть состоит именно из этих фракций. На один пакет мусора с пищевыми отходами и так называемым испачканным мусором, который не подлежит переработке, образуется 1:20", - сказал глава региона на пресс-конференции в среду.

По его словам, до начала эксперимента власти Ленобласть оценили проблемы, с которыми столкнулись в зарубежных странах. Там, при начале раздельного сбора мусора, также была неразбериха и путаница, какой мусор в какой контейнер класть.

"Люди путаются, спешат и не разбираются что куда бросать, если стоят несколько контейнеров. Еще стоит вопрос, как в стандартном доме разместить емкости для разного мусора",- отметил губернатор.

Власти региона рассчитывают, что двухфазный сбор мусора позволит выйти Ленобласти с 27% сегодняшней сортировки мусора на 50 - 55% полезного мусора. Это, по словам губернатор, позволит улучшить утилизацию. Для эксперимента на контейнерных площадках будут установлены несколько разноцветных емкостей, а населенные пункты, которые перейдут на раздельный сбор мусора, получат льготу по тарифу.