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Теплоснабжение
2019-12-04T17:07+0300
https://ria.ru/20191204/1561965764.html
Минэнерго: собственники электростанций будут согласовывать их вывод
https://cdn25.img.ria.ru/images/156085/65/1560856506_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_06ab4eea95d4fdb3d0b80e6efbab0120.jpg
РИА Новости

Минэнерго: собственники электростанций будут согласовывать их вывод

17:07 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФрагмент подстанции во время строительства ТЭС
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование порядка вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации и на ремонт, внесенный правительством.
Документ предусматривает проведение процедуры оценки возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на рыночных условиях и установление порядка определения перечня и реализации замещающих мероприятий и источников их финансирования.
Теперь собственник, в случае если его объект нужен энергосистеме, будет обязан сформировать перечень замещающих мероприятий и направить его в Минэнерго, туда же поступит и рекомендация "Системного оператора ЕЭС", пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, И уже министерство, по его словам, будет принимать окончательное решение о дальнейшей судьбе энергоблока или всей электростанции.
При этом премьер напоминал, что в период 2019–2024 годов запланирован вывод из эксплуатации около 10 гигаватт устаревших мощностей. По сравнению с общей установленной мощностью это немного, тем не менее такие шаги надо делать аккуратно, чтобы не было сбоев, подчеркивал он.
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Как поясняли РИА Новости в Минэнерго России, собственникам электростанций придется согласовывать их вывод (полный или частичный) с системным оператором и министерством. Вывод станции могут не разрешить, и тогда прорабатывается строительство или модернизация электросетей, чтобы переключить на них потребителей с выводимых мощностей.
Также системный оператор может провести конкурс на выбор генерации, которая заменит выводимую (тоже за счет строительства или модернизации), а регулятор энергорынков - "Совет рынка" – должен будет просчитать экономические последствия всех возможных вариантов, в том числе продолжения работы станции.
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ТеплоснабжениеДмитрий МедведевМинистерство энергетики РФРоссия
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