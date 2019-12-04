Минэнерго: собственники электростанций будут согласовывать их вывод

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование порядка вывода объектов электроэнергетики из эксплуатации и на ремонт, внесенный правительством.

Документ предусматривает проведение процедуры оценки возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на рыночных условиях и установление порядка определения перечня и реализации замещающих мероприятий и источников их финансирования.

Теперь собственник, в случае если его объект нужен энергосистеме, будет обязан сформировать перечень замещающих мероприятий и направить его в Минэнерго, туда же поступит и рекомендация "Системного оператора ЕЭС", пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, И уже министерство, по его словам, будет принимать окончательное решение о дальнейшей судьбе энергоблока или всей электростанции.

При этом премьер напоминал, что в период 2019–2024 годов запланирован вывод из эксплуатации около 10 гигаватт устаревших мощностей. По сравнению с общей установленной мощностью это немного, тем не менее такие шаги надо делать аккуратно, чтобы не было сбоев, подчеркивал он.

Как поясняли РИА Новости в Минэнерго России, собственникам электростанций придется согласовывать их вывод (полный или частичный) с системным оператором и министерством. Вывод станции могут не разрешить, и тогда прорабатывается строительство или модернизация электросетей, чтобы переключить на них потребителей с выводимых мощностей.