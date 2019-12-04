МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. МИД пообещал ответные меры из-за высылки двух российских дипломатов из Германии, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее МИД Германии объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. Ведомство также вызвало посла Сергея Нечаева и вручило ему ноту. В ней Россию призывают к сотрудничеству с генеральной прокуратурой по делу об убийстве.

В министерстве назвали заявления Берлина безосновательными и недружественными. В МИД подчеркнули, что не допустят политизированный подход к вопросам следствия.

Убийство в Берлине

Убийство гражданина Грузии произошло в районе Моабит в августе. Прокуратура считает причастным к убийству 49-летнего "россиянина", его задержали. Отмечается, что у него нашли "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором он пытался скрыться".

Следствие считает, что заказчиками убийства могли выступать представители преступного мира или разведка иностранного государства.

Ранее Spiegel писал, что подозреваемый может быть сотрудником российских спецслужб. Такой вывод делается на основании того, что имя подозреваемого, указанное в визе, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер его загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ".

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что посольство пока не знает, является ли задержанный россиянином. Она добавила, что сейчас "идет первичное получение и запрос информации для дипломатов".