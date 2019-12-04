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Теплоснабжение
2019-12-04T16:56+0300
https://ria.ru/20191204/1561965025.html
Жителям Раменского вернули почти 2 млн рублей переплаты за отопление
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/64/1559266446_0:267:3077:1998_1036x0_80_0_0_0c458ab3c6e185c9f37060db42e5f8e6.jpg
РИА Новости

Жителям Раменского вернули почти 2 млн рублей переплаты за отопление

16:56 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Госжилинспекция Московской области помогла вернуть жителям Раменского городского округа почти 2 миллиона рублей переплаты за отопление, говорится в сообщении подмосковной Госжилинспекции.
Жилищные инспекторы в ходе проверки выяснили, что в доме №20 по Северному шоссе в городе Раменское управляющая организация "ВК Комфорт" не провела ежегодную корректировку платежей за отопление по итогам 2018 года.
Проверка установила, что компания "ВК Комфорт" выставляла жителям плату за отопление по нормативу, а не в соответствии с показателями счетчиков. Ведомство предписало организации выполнить перерасчет с декабря 2018 по июль 2019 года, а на предстоящий отопительный сезон установить порядок расчета платы за отопление в соответствии с показателями общедомового прибора учета тепла, как того требует закон.
"По истечении этого срока управляющая компания предоставила документы, которые свидетельствовали: заявителям возвращено 3 463 рубля, в то время как общая сумма перерасчета всем жителям указанного дома составила 1 971 845 рублей", - говорится в сообщении.
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ТеплоснабжениеГосжилинспекцияМосковская область
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