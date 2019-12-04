Жителям Раменского вернули почти 2 млн рублей переплаты за отопление

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Госжилинспекция Московской области помогла вернуть жителям Раменского городского округа почти 2 миллиона рублей переплаты за отопление, говорится в сообщении подмосковной Госжилинспекции.

Жилищные инспекторы в ходе проверки выяснили, что в доме №20 по Северному шоссе в городе Раменское управляющая организация "ВК Комфорт" не провела ежегодную корректировку платежей за отопление по итогам 2018 года.

Проверка установила, что компания "ВК Комфорт" выставляла жителям плату за отопление по нормативу, а не в соответствии с показателями счетчиков. Ведомство предписало организации выполнить перерасчет с декабря 2018 по июль 2019 года, а на предстоящий отопительный сезон установить порядок расчета платы за отопление в соответствии с показателями общедомового прибора учета тепла, как того требует закон.