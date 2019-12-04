РПЦ: российская семья - это не мрачный застенок и не пыточная камера

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. В Московском патриархате призвали разработчиков и сторонников законопроекта о семейно-бытовом насилии не распространять "заведомую ложь" о российской семье как о "мрачном застенке и пыточной камере для женщин и детей".

Ранее на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".

"Особую озабоченность вызывает то, что многие соавторы и сторонники законопроекта добиваются его принятия, широко используя заведомую ложь. Наш народ убеждают, что российская семья – это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей", - говорится в опубликованном заявлении патриаршей комиссии по вопросам семьи.

Его авторы обращают внимание на то, что в обществе "распространяются данные, которые выдаются за статистику, но, в действительности, не имеют под собой никаких реальных оснований". "Нас пытаются уверить, что в России 40% тяжких преступлений совершаются в семьях, что ежегодно 14 тысяч женщин убивают мужья, что каждый год от семейного насилия страдают 16 миллионов женщин и т.п. Но при внимательном изучении оказывается, что эти данные слабо или вообще никак не связаны с реальностью", - отмечается в заявлении.

По оценке патриаршей комиссии, налицо "манипулирование общественным мнением" с целью создать у общества "впечатление, что брак и семья – это зло, источник угрозы и опасности для женщин и детей", в то время как "хорошо известно, что это неправда". "Реальные статистические данные убедительно показывают, что брак и основанная на нем семья – это основная защита женщин и детей от всех реальных угроз, с которыми они могут столкнуться", - говорится в заявлении.

В РПЦ обратили внимание на то, что предлагаемый законопроект активно поддерживают организации, связанные с радикальными антисемейным идеологиями ("ЛГБТ"-идеология, феминизм), а также значительное количество организаций, официально получающих иностранное финансирование. В его поддержку также активно выступают некоторые "международные структуры, не скрывающие антироссийского характера своей деятельности".

"При этом представители множества организаций, работающих в сфере защиты семьи и прав родителей, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, обеспокоены этим законопроектом и считают недопустимым его принятие", - заявили в комиссии.

В частности, внимание законодателей обратили на "открытое письмо" против принятия законопроекта, которое подписали более 190 российских общественных объединений и организаций.

Кроме того, в Церкви сослались на опыт зарубежных стран, которые показывает, что предлагаемые законопроектом меры "едва ли способны предотвратить преступные действия, одновременно приводя к массовому нарушению прав невиновных, законопослушных граждан".