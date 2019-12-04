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Религия и мировоззрение
2019-12-04T16:45+0300
https://ria.ru/20191204/1561964109.html
РПЦ: российская семья - это не мрачный застенок и не пыточная камера
https://cdn24.img.ria.ru/images/152458/68/1524586820_0:173:2770:1731_1036x0_80_0_0_0f1a85e3696605f1b88faced3956821f.jpg
РИА Новости

РПЦ: российская семья - это не мрачный застенок и не пыточная камера

16:43 04.12.2019 (обновлено: 16:45 04.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в Екатеринбурге. 14 июля 2018
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в Екатеринбурге. 14 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. В Московском патриархате призвали разработчиков и сторонников законопроекта о семейно-бытовом насилии не распространять "заведомую ложь" о российской семье как о "мрачном застенке и пыточной камере для женщин и детей".
Ранее на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".
"Особую озабоченность вызывает то, что многие соавторы и сторонники законопроекта добиваются его принятия, широко используя заведомую ложь. Наш народ убеждают, что российская семья – это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей", - говорится в опубликованном заявлении патриаршей комиссии по вопросам семьи.
Его авторы обращают внимание на то, что в обществе "распространяются данные, которые выдаются за статистику, но, в действительности, не имеют под собой никаких реальных оснований". "Нас пытаются уверить, что в России 40% тяжких преступлений совершаются в семьях, что ежегодно 14 тысяч женщин убивают мужья, что каждый год от семейного насилия страдают 16 миллионов женщин и т.п. Но при внимательном изучении оказывается, что эти данные слабо или вообще никак не связаны с реальностью", - отмечается в заявлении.
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По оценке патриаршей комиссии, налицо "манипулирование общественным мнением" с целью создать у общества "впечатление, что брак и семья – это зло, источник угрозы и опасности для женщин и детей", в то время как "хорошо известно, что это неправда". "Реальные статистические данные убедительно показывают, что брак и основанная на нем семья – это основная защита женщин и детей от всех реальных угроз, с которыми они могут столкнуться", - говорится в заявлении.
В РПЦ обратили внимание на то, что предлагаемый законопроект активно поддерживают организации, связанные с радикальными антисемейным идеологиями ("ЛГБТ"-идеология, феминизм), а также значительное количество организаций, официально получающих иностранное финансирование. В его поддержку также активно выступают некоторые "международные структуры, не скрывающие антироссийского характера своей деятельности".
"При этом представители множества организаций, работающих в сфере защиты семьи и прав родителей, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, обеспокоены этим законопроектом и считают недопустимым его принятие", - заявили в комиссии.
В частности, внимание законодателей обратили на "открытое письмо" против принятия законопроекта, которое подписали более 190 российских общественных объединений и организаций.
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Кроме того, в Церкви сослались на опыт зарубежных стран, которые показывает, что предлагаемые законопроектом меры "едва ли способны предотвратить преступные действия, одновременно приводя к массовому нарушению прав невиновных, законопослушных граждан".
"Действительно существующие в обществе проблемы, связанные с реальными насильственными преступлениями и правонарушениями, необходимо решать совершенно иными методами. Эти методы должны соответствовать принципам справедливости и разумности, традиционным российским семейным и духовно-нравственным ценностям, нашей культуре. Они должны быть свободны от влияния антисемейных идеологий, не наносить вреда семье и не нарушать основополагающие права родителей", - указали в РПЦ.
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