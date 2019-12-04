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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-12-04T16:38+0300
https://ria.ru/20191204/1561963805.html
Подмосковье предоставит налоговые льготы инвесторам
https://cdn23.img.ria.ru/images/156196/31/1561963141_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_4f8701c4e00a2911b53d6c9b80db7d53.jpg
РИА Новости

Подмосковье предоставит налоговые льготы инвесторам

16:38 04.12.2019
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Московская область уже второй год подряд становится лидером в развитии государственно-частного партнерства в России. Добиться таких результатов помог инвестиционный потенциал региона. Об этом сообщил телеканал "360".
На форуме ЦФО в Красногорске одни из главных тем – работа с нацпроектами и решение инфраструктурных задач регионов. Подмосковье отлично ориентируется в этих вопросах, так как регион занимает седьмое место в рейтинге инвестиционного климата, а также первый по части государственно-частного партнерства.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, государственно-частное партнерство – это то, что очень сложно и тяжело приживалось на территориях, но в последнее время некоторые области в России преуспели по этой части.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
26 ноября, 11:02Новости Подмосковья
Воробьев: привлечения новых инвесторов – стратегическая задача
"Мы претендуем на то, что мы одни из них и в сфере здравоохранения, и в сфере безопасности движения, в сфере инфраструктурных проектов", – сказал Андрей Воробьев.
Помимо бизнеса ГЧП может принести пользу и жителям – такое партнерство помогает строить новые дороги или спортивные комплексы.
В настоящее время в Подмосковье действуют 59 индустриальных парков и четыре ОЭЗ. С 2017 по 2018 год в регионе отмечен существенный рост частных инвестиций – 22%. В этом году удалось нарастить еще 13% по сравнению с годом ранее.
Для комфортной работы инвесторов в Московской области создали все необходимые условия: налоговые льготы, компенсации затрат, поддержка экспорта, гранты, подготовка кадров и многое другое.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
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