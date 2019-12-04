Подмосковье предоставит налоговые льготы инвесторам

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Московская область уже второй год подряд становится лидером в развитии государственно-частного партнерства в России. Добиться таких результатов помог инвестиционный потенциал региона. Об этом сообщил телеканал Московская область уже второй год подряд становится лидером в развитии государственно-частного партнерства в России. Добиться таких результатов помог инвестиционный потенциал региона. Об этом сообщил телеканал "360"

На форуме ЦФО в Красногорске одни из главных тем – работа с нацпроектами и решение инфраструктурных задач регионов. Подмосковье отлично ориентируется в этих вопросах, так как регион занимает седьмое место в рейтинге инвестиционного климата, а также первый по части государственно-частного партнерства.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, государственно-частное партнерство – это то, что очень сложно и тяжело приживалось на территориях, но в последнее время некоторые области в России преуспели по этой части.

"Мы претендуем на то, что мы одни из них и в сфере здравоохранения, и в сфере безопасности движения, в сфере инфраструктурных проектов", – сказал Андрей Воробьев.

Помимо бизнеса ГЧП может принести пользу и жителям – такое партнерство помогает строить новые дороги или спортивные комплексы.

В настоящее время в Подмосковье действуют 59 индустриальных парков и четыре ОЭЗ. С 2017 по 2018 год в регионе отмечен существенный рост частных инвестиций – 22%. В этом году удалось нарастить еще 13% по сравнению с годом ранее.