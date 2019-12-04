Трамп заявил, что зона безопасности на севере Сирии работает хорошо

"Я обсудил с ним все, у нас была незапланированная встреча", - сказал Трамп в Лондоне журналистам, его слова передали репортеры президентского пула.

"Мы обсудили Сирию, обсудили курдов. Граница и зона безопасности сработали очень хорошо, я очень ценю Турцию за это", - заявил Трамп.

Девятого октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. США ввели санкции против Анкары, но отозвали их после того, как вице-президент Майк Пенс объявил о договоренностях о перемирии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Частью договоренности было создание зоны безопасности к югу от сирийско-турецкой границы, которую будет контролировать Анкара.