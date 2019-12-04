Трамп заявил, что зона безопасности на севере Сирии работает хорошо

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что зона безопасности на севере Сирии работает хорошо.
"Я обсудил с ним все, у нас была незапланированная встреча", - сказал Трамп в Лондоне журналистам, его слова передали репортеры президентского пула.
"Мы обсудили Сирию, обсудили курдов. Граница и зона безопасности сработали очень хорошо, я очень ценю Турцию за это", - заявил Трамп.
Девятого октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. США ввели санкции против Анкары, но отозвали их после того, как вице-президент Майк Пенс объявил о договоренностях о перемирии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Частью договоренности было создание зоны безопасности к югу от сирийско-турецкой границы, которую будет контролировать Анкара.
22 октября президенты России и Турции на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с документом, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.
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