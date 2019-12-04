Россия готова помочь с обновлением авиапарка сербского перевозчика

"Российская сторона предлагает помощь в обновлении авиапарка сербского национального перевозчика Air Serbia. При этом готовы поставлять не только самолеты отечественного производства, но и организовать в аэропорту Белграда региональный центр технического обслуживания и ремонта российской авиатехники", - сказал Путин по итогам российско-сербских переговоров.