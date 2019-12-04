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Россия готова помочь с обновлением авиапарка сербского перевозчика
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РИА Новости

Россия готова помочь с обновлением авиапарка сербского перевозчика

16:37 04.12.2019 (обновлено: 16:49 04.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Россия готова помочь с обновлением авиапарка сербского национального перевозчика, в том числе создать центр для ремонта самолетов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Российская сторона предлагает помощь в обновлении авиапарка сербского национального перевозчика Air Serbia. При этом готовы поставлять не только самолеты отечественного производства, но и организовать в аэропорту Белграда региональный центр технического обслуживания и ремонта российской авиатехники", - сказал Путин по итогам российско-сербских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Сочи
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