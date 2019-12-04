Круглый стол о защите прав россиян за рубежом

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16 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Как усилить правовую защиту россиян и соотечественников за рубежом", в рамках которого будет представлен доклад Московского бюро по правам человека, посвященный этой проблеме.