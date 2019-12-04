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Круглый стол о защите прав россиян за рубежом
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РИА Новости

Круглый стол о защите прав россиян за рубежом

16:27 04.12.2019
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16 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Как усилить правовую защиту россиян и соотечественников за рубежом", в рамках которого будет представлен доклад Московского бюро по правам человека, посвященный этой проблеме.
Участники:
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид СЛУЦКИЙ;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь БОРИСОВ;
- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ;
- доцент МГИМО МИД России Сергей ВОДОЛАГИН;
- глава международной правозащитной организации "Русский мир Латвии" Руслан ПАНКРАТОВ.

В условиях жесткой международной конфронтации граждане Российской Федерации и соотечественники за пределами нашей страны все чаще сталкиваются с диффамацией, незаконным правоприменением, провокациями, кампаниями лжи и ненависти. Наряду с нарушением прав человека под ударом оказывается и историческое прошлое. Сносы памятников, осквернение мемориалов, ревизионистские публикации, нацеленные на пересмотр итогов Второй мировой войны, роли России и других республик Советского Союза в достижении Победы над нацистской Германией и ее сателлитами, уже невозможно списать на случайные акции маргинальных общественных деятелей и несистемных националистов. Участники круглого стола расскажут о своем видении проблемы по итогам 2019 года, представят рекомендации для органов власти и институтов гражданского общества.

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