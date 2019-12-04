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В Мадриде в центр для несовершеннолетних мигрантов бросили гранату
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РИА Новости

В Мадриде в центр для несовершеннолетних мигрантов бросили гранату

16:05 04.12.2019
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© AFP 2019 / Marcou Pierre-PhilippeНациональная полиция Испании
Национальная полиция Испании
© AFP 2019 / Marcou Pierre-Philippe
МАДРИД, 4 дек – РИА Новости. Неизвестный бросил гранату на территорию центра для несовершеннолетних мигрантов в мадридском районе Орталеса, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.
Взрывное устройство уже нейтрализовано специалистами подразделения TEDAX (занимается обезвреживанием взрывоопасных предметов). Никто не пострадал, ущерба зданию не нанесено.
"Речь идет о тренировочной гранате с небольшим зарядом, которая была переброшена в центр через забор", - заявили в полиции.
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