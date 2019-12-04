В Мадриде в центр для несовершеннолетних мигрантов бросили гранату

Взрывное устройство уже нейтрализовано специалистами подразделения TEDAX (занимается обезвреживанием взрывоопасных предметов). Никто не пострадал, ущерба зданию не нанесено.

"Речь идет о тренировочной гранате с небольшим зарядом, которая была переброшена в центр через забор", - заявили в полиции.