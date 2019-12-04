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СК возьмет на особый контроль дело о спрятанном в квартире младенце
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РИА Новости

СК возьмет на особый контроль дело о спрятанном в квартире младенце

15:46 04.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать проверку информации о младенце, которого родители прятали в квартире, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что московские следователи проверят информацию о младенце, которого собственные родители прятали в квартире в центре столицы.
Как сообщали в СМИ, семейная пара приехала в Москву из Мордовии и поселилась в Пресненском районе. В конце октября у них родился ребёнок — роды принимал сам отец. У матери началось сильное кровотечение, но "скорую", которую вызвала мать женщины, в квартиру никто не пустил. Сотрудники службы опеки пытались проверить и зарегистрировать ребёнка, но дверь им не открывали, поэтому в очередной раз за ребёнком пришли уже с полицейскими. Родители дверь открыли, но оказали сопротивление. Сейчас они вместе с ребёнком на обследовании у врачей.
"Следователи проверят все изложенные в СМИ факты. Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату Следственного комитета России взять на контроль ход проведения процессуальной проверки", - говорится в сообщении.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФАлександр БастрыкинМоскваРоссияПроисшествия
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