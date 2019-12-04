В Москве 13 судов и школ получили сообщения о минировании

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сообщения о "минированиях" в среду поступили в адрес 13 районных судов и школ Сообщения о "минированиях" в среду поступили в адрес 13 районных судов и школ Москвы , рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Анонимные сообщения с угрозами взрывов получили 13 объектов - суды и образовательные учреждения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на время проверок людей выводят из зданий.

В пресс-службе департамента образования Москвы РИА Новости сообщили, что сообщения о "минировании" поступили в несколько образовательных учреждений, правоохранительные органы проверили здания.