В Москве 13 судов и школ получили сообщения о минировании

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сообщения о "минированиях" в среду поступили в адрес 13 районных судов и школ Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Анонимные сообщения с угрозами взрывов получили 13 объектов - суды и образовательные учреждения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на время проверок людей выводят из зданий.
В пресс-службе департамента образования Москвы РИА Новости сообщили, что сообщения о "минировании" поступили в несколько образовательных учреждений, правоохранительные органы проверили здания.
"Никаких подозрительных предметов на территории школ не было обнаружено. Никто не пострадал. В настоящее время дети вернулись к урокам, школы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.