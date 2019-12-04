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Глава ЕК выступила за усиление потенциала ЕС в сфере безопасности
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РИА Новости

Глава ЕК выступила за усиление потенциала ЕС в сфере безопасности

15:24 04.12.2019
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© AP Photo / Markus SchreiberУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Markus Schreiber
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен располагать собственными возможностями действовать в сфере безопасности, потому что есть вопросы, в которых НАТО не видно.
"НАТО - это самый сильный военный и оборонительный альянс в мире. Но я уверена, что есть темы, где я не вижу НАТО, но где необходимо, чтобы был ЕС со способностью действовать", - сказала фон дер Ляйен в среду журналистам в Брюсселе.
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"По одной простой причине". Эксперт об отказе лидеров ЕС по РСМДФранция и Германия отклонили предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. О том, почему ответы Парижа и Берлина закономерны, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Олег Глазунов.
По ее словам, "нужно продолжать работать над развитием союза обороны и безопасности, это будет одной из задач этой Еврокомиссии".
"Потому что я хочу, чтобы, когда появляется кризис и ЕС согласен действовать, были доступны процедуры и средства для настоящих действий", - добавила она.
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Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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