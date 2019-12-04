В Астраханской области семьям с особенными детьми помогут на дому

За последние три недели первичный прием и консультирование получили 27 детей из Красноярского, Наримановского и Володарского районов.

По итогам консультаций родителям дают рекомендации по оказанию помощи детям. Так, родители девяти детей уже приняли решение о прохождении специального курса социальной реабилитации в форме амбулаторных занятий и в группах дневного пребывания в областном детском реабилитационном центре.