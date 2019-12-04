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2019-12-04T21:41+0300
https://ria.ru/20191204/1561959205.html
В Астраханской области семьям с особенными детьми помогут на дому
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РИА Новости

В Астраханской области семьям с особенными детьми помогут на дому

15:08 04.12.2019 (обновлено: 21:41 04.12.2019)
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© Fotolia / Ermolaev AlexandrВрач осматривает ребенка
Врач осматривает ребенка
© Fotolia / Ermolaev Alexandr
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Астраханской области семьям с особенными детьми стала доступна мобильная социальная помощь специалистов областного реабилитационного центра.
За последние три недели первичный прием и консультирование получили 27 детей из Красноярского, Наримановского и Володарского районов.
В астраханские села в составе мобильной бригады центра еженедельно выезжают психологи, дефектологи, логопеды, неврологи и педиатры. Они проводят консультации для семей с детьми, в том числе в возрасте от ноля до трех лет, с особенностями развития и проблемами социального функционирования, а также организуют социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов. При необходимости консультирование проводится на дому.
По итогам консультаций родителям дают рекомендации по оказанию помощи детям. Так, родители девяти детей уже приняли решение о прохождении специального курса социальной реабилитации в форме амбулаторных занятий и в группах дневного пребывания в областном детском реабилитационном центре.
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Хорошие новостиХорошие новостиАстраханская область
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