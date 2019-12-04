В Астраханской области семьям с особенными детьми помогут на дому

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Астраханской области семьям с особенными детьми стала доступна мобильная социальная помощь специалистов областного реабилитационного центра.
За последние три недели первичный прием и консультирование получили 27 детей из Красноярского, Наримановского и Володарского районов.
В астраханские села в составе мобильной бригады центра еженедельно выезжают психологи, дефектологи, логопеды, неврологи и педиатры. Они проводят консультации для семей с детьми, в том числе в возрасте от ноля до трех лет, с особенностями развития и проблемами социального функционирования, а также организуют социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов. При необходимости консультирование проводится на дому.
По итогам консультаций родителям дают рекомендации по оказанию помощи детям. Так, родители девяти детей уже приняли решение о прохождении специального курса социальной реабилитации в форме амбулаторных занятий и в группах дневного пребывания в областном детском реабилитационном центре.