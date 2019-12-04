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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-04T15:06+0300
https://ria.ru/20191204/1561958989.html
Дрозденко: Ленобласть испытывает нехватку "синих воротничков"
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РИА Новости

Дрозденко: Ленобласть испытывает нехватку "синих воротничков"

15:06 04.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Власти Ленинградской области заинтересованы в привлечении своих специалистов к работе в регионе, поскольку область испытывает кадровую нехватку "синих воротничков", заявил журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"В настоящее время в регионе отмечена "болезнь роста", которая провоцирует недостаток порядка 85 тысяч профессионалов - "синих воротничков". Чтобы восполнить нехватку в области идёт усиленная работа по обучению специалистов. Для этого профессиональные училища оснащаются современным оборудование и актуальной учебной литературой за счет бюджета", - сообщил губернатор.
По его словам, также региональные власти нацелены на привлечение кадров из соседнего региона. В администрации области понимают, что это сложно, но возможно за счет некоторых преференцией, таких как высокая зарплата и предоставление своего жилья.
"Чтобы привлечь кадры из Петербурга нужна достойная заработная плата, особенно для петербуржцев. Ни одни из наших городов, при всей своей комфортности, не заменит его. Чтобы петербуржец поехал работать в Ленобласть нужно предложить деньги и у нас на старте зарплата на 10-15% выше, чем в городе. Средняя зарплата на производстве - 65 тысяч рублей, у специалистов от 100 тысяч рублей и выше", - отметил Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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Он добавил, что также региональные власти намерены заместить работников из других регионов, ближайшего и дальнего зарубежья обученными ленинградцам. Нехватка профессиональных кадров испытывают сферы: строительства, агропромышленный комплекс, промышленное производство, логистика и цифровые технологии.
"Мы должны поэтапно замещать мигрантов, чтобы наши молодые люди могли получит работу. Мы приняли программу топ-50 самых востребованных профессий, которую будем поэтапно реализовать", - заверил глава региона.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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