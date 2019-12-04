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Крымская делегация посетит с официальным визитом Сербию
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РИА Новости

Крымская делегация посетит с официальным визитом Сербию

15:13 04.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов на презентации сборника документов архивов МИД РФ "Крым в развитии России" в особняке МИД РФ на Спиридоновке в Москве. 23 апреля 2019
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов на презентации сборника документов архивов МИД РФ Крым в развитии России в особняке МИД РФ на Спиридоновке в Москве. 23 апреля 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Крымская делегация посетит Сербию, где проведет ряд официальных встреч, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Крымская делегация отправляется с визитом в Сербию. Цель визита - проведение первой в Европе конференции, посвященной налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и признанию волеизъявления крымского народа. Кроме того, запланированы встречи с лидерами двух политических сербских партий, руководством сербского парламента, а также переговоры по линии политических и общественных организаций", - сказал Мурадов.
По его словам, в состав делегации войдут вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров, глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, сенатор от Крыма Сергей Цеков, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, а также российские ученые, общественники и эксперты.
Визит продлится два дня: 5 декабря состоится ряд официальных встреч, 6 декабря пройдет конференция.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Георгий МурадовЮрий ГемпельСергей ЦековНаталья ПоклонскаяСербияКрымСевастопольПолитика
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