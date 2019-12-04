Крымская делегация посетит с официальным визитом Сербию

"Крымская делегация отправляется с визитом в Сербию. Цель визита - проведение первой в Европе конференции, посвященной налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и признанию волеизъявления крымского народа. Кроме того, запланированы встречи с лидерами двух политических сербских партий, руководством сербского парламента, а также переговоры по линии политических и общественных организаций", - сказал Мурадов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".