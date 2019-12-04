Россия зафиксировала 40 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 40 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 13, Алеппо – 10, Идлиб – 11, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Идлиб – 27, Хама – три", - говорится в тексте бюллетеня.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.