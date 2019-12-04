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Россия зафиксировала 40 нарушений перемирия в Сирии за сутки
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РИА Новости

Россия зафиксировала 40 нарушений перемирия в Сирии за сутки

14:35 04.12.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 40 нарушений, Турция - 35, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 40 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 13, Алеппо – 10, Идлиб – 11, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Идлиб – 27, Хама – три", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток центром по примирению была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Корназ (провинция Хама), выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,0475 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияВ мире
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