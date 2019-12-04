Александр Дрозденко: инвестора для площадки Ford в Ленобласти пока нет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Площадка бывшего завода Ford во Всеволожском районе Ленинградской области пока остается без инвестора, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Сегодня, к сожалению, мы не имеем инвестора, который придет на площадку Ford. Сегодня это зависит от позиции Ford Sollers", - сказал Дрозденко на пресс-конференции в среду.
По его словам, если руководство компании потеряет время для привлечения инвестора, привлекательность площадки бывшего завода для потенциальных инвестиций может снизиться.
"Компании Ford нужно принять правильное решение, что "лучше меньше, но лучше - сейчас", - добавил губернатор.
В конце марта Ford принял решение покинуть российский рынок легковых автомобилей, закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге. Завод во Всеволожске Ленинградской области прекратил работу в июне.
При этом Ford полностью погасил кредит ВЭБа совместному предприятию Ford Sollers в размере 39,5 миллиардов рублей, предоставленный на расширение производства в России. Как говорил в конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров, после этого Ford стал полноправным собственником своих заводов в России и будет выставлять на торги площадки во Всеволожске и Набережных Челнах.