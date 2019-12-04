Александр Дрозденко: инвестора для площадки Ford в Ленобласти пока нет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Площадка бывшего завода Ford во Всеволожском районе Ленинградской области пока остается без инвестора, сообщил губернатор региона . Площадка бывшего завода Ford во Всеволожском районе Ленинградской области пока остается без инвестора, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко

"Сегодня, к сожалению, мы не имеем инвестора, который придет на площадку Ford. Сегодня это зависит от позиции Ford Sollers", - сказал Дрозденко на пресс-конференции в среду.

По его словам, если руководство компании потеряет время для привлечения инвестора, привлекательность площадки бывшего завода для потенциальных инвестиций может снизиться.

"Компании Ford нужно принять правильное решение, что "лучше меньше, но лучше - сейчас", - добавил губернатор.

В конце марта Ford принял решение покинуть российский рынок легковых автомобилей, закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге. Завод во Всеволожске Ленинградской области прекратил работу в июне.