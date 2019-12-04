Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-04T13:25+0300
https://ria.ru/20191204/1561951385.html
Александр Дрозденко: инвестора для площадки Ford в Ленобласти пока нет
https://cdn22.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_eea729309fccbf751191fb9b3bb679c6.jpg
РИА Новости

Александр Дрозденко: инвестора для площадки Ford в Ленобласти пока нет

13:25 04.12.2019
93
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Площадка бывшего завода Ford во Всеволожском районе Ленинградской области пока остается без инвестора, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Сегодня, к сожалению, мы не имеем инвестора, который придет на площадку Ford. Сегодня это зависит от позиции Ford Sollers", - сказал Дрозденко на пресс-конференции в среду.
По его словам, если руководство компании потеряет время для привлечения инвестора, привлекательность площадки бывшего завода для потенциальных инвестиций может снизиться.
"Компании Ford нужно принять правильное решение, что "лучше меньше, но лучше - сейчас", - добавил губернатор.
В конце марта Ford принял решение покинуть российский рынок легковых автомобилей, закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге. Завод во Всеволожске Ленинградской области прекратил работу в июне.
Кофе
3 декабря, 15:26Ленинградская область
Завод по производству кофе открылся в Ленобласти
При этом Ford полностью погасил кредит ВЭБа совместному предприятию Ford Sollers в размере 39,5 миллиардов рублей, предоставленный на расширение производства в России. Как говорил в конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров, после этого Ford стал полноправным собственником своих заводов в России и будет выставлять на торги площадки во Всеволожске и Набережных Челнах.
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоДенис Мантуров
Рекомендуем
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Оформление земли для "Сиверского" завершится к концу года
Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс
Ряд муниципалитетов Ленобласти получит льготы при корректном сборе ТКО
Мусор в лесу
В Ленобласти ликвидировано 979 несанкционированных свалок
Ключи от квартир многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации
Ленобласть на 100% выполнила план расселения аварийного жилья
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Глава Ленинградской области призвал увеличить количество АЗС на М-11
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко: участие в выборах зависит от оценки его работы жителями
Дом для переселения
За год 3,5 тысячи жителей Пермского края переехали из аварийного жилья
Монеты номиналом один рубль
Подмосковье предоставит налоговые льготы инвесторам
Ремонт дороги
Власти Петербурга и Ленобласти совместно отремонтируют дороги к дачам
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи
Путин не исключил участия Сербии в транзите газа по "Турецкому потоку"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Дрозденко: Ленобласть испытывает нехватку "синих воротничков"
Детское кресло в автомобиле
ГИБДД разрешила размещать специальный знак на автомобилях с детьми
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Утвержден бюджет Ленобласти на три года
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Власти Ленобласти выделят 1 млрд рублей на ремонт больниц
Покупка автомобиля
Названы российские регионы, где больше всего импортных автомобилей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния