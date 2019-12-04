Госдума приняла закон о штрафе за нарушение норм защиты от терроризма

В частности, предполагается, что за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов либо воспрепятствование деятельности сотрудников, ответственных за безопасность, ввести штрафы для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификацию на срок от полугода до трех лет, для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.