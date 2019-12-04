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Госдума приняла закон о штрафе за нарушение норм защиты от терроризма
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РИА Новости

Госдума приняла закон о штрафе за нарушение норм защиты от терроризма

13:15 04.12.2019 (обновлено: 13:24 04.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о штрафе до 500 тысяч рублей за несоблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов.
Данной инициативой предлагается Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) дополнить новой статьей.
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В частности, предполагается, что за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов либо воспрепятствование деятельности сотрудников, ответственных за безопасность, ввести штрафы для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификацию на срок от полугода до трех лет, для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, законопроект предлагает ввести схожее наказание за нарушение требований к защищенности объектов религиозных организаций: здесь предполагается, что штрафы для юрлиц составят от 50 до 100 тысяч рублей.
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