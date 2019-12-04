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Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-04T13:09+0300
https://ria.ru/20191204/1561950494.html
Утвержден бюджет Ленобласти на три года
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РИА Новости

Утвержден бюджет Ленобласти на три года

13:09 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Законодательное собрание Ленинградской области одобрило бюджет региона на 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов.
Как следует из документа, на ближайшие три года увеличены расходы на социальную сферу, благоустройство общественных и дворовых территорий, а также на развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Основными направлениями на это время для региональных властей будут - здравоохранение, образование и социальная сфера.
"На 2020 год запланировано финансирование этих направлений в размере 35,1 миллиарда рублей, 25,7 миллиардов рублей, 21 миллиард рублей соответственно", - уточнил в свою очередь представитель пресс-службы обладминистрации.
Ранее первый заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета финансов Роман Марков заявлял, что бюджет сохранит социальную направленность.
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В пресс-службе отметили, что в бюджете предусмотрены средства на отдельные расходы в социальной сфере, а также увеличено финансирование по адресно-инвестиционной программе, включая благоустройство дворовых и общественных территорий.
"Доходы областного бюджета на 2020 год прогнозируются в объеме 146,1 миллиарда рублей, расходы — 154,1 миллиард рублей. Дефицит останется на безопасном для региона уровне и составит 6% от собственных доходов. Согласна Бюджетному кодексу РФ, этот показатель не должен превышать 15% от собственных доходов",- пояснили в пресс-службе.
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