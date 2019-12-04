Утвержден бюджет Ленобласти на три года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Законодательное собрание Ленинградской области одобрило бюджет региона на 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов.

Как следует из документа, на ближайшие три года увеличены расходы на социальную сферу, благоустройство общественных и дворовых территорий, а также на развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Основными направлениями на это время для региональных властей будут - здравоохранение, образование и социальная сфера.

"На 2020 год запланировано финансирование этих направлений в размере 35,1 миллиарда рублей, 25,7 миллиардов рублей, 21 миллиард рублей соответственно", - уточнил в свою очередь представитель пресс-службы обладминистрации.

Ранее первый заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета финансов Роман Марков заявлял, что бюджет сохранит социальную направленность.

В пресс-службе отметили, что в бюджете предусмотрены средства на отдельные расходы в социальной сфере, а также увеличено финансирование по адресно-инвестиционной программе, включая благоустройство дворовых и общественных территорий.