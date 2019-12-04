В Кремле оценили перспективы выплаты компенсаций по советским вкладам

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. О вероятности скорейших выплат компенсаций по советским вкладам в свете недавно принятого закона об их переносе еще на год пока сказать ничего нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ О вероятности скорейших выплат компенсаций по советским вкладам в свете недавно принятого закона об их переносе еще на год пока сказать ничего нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Закон подписан, закон вступит в силу, поэтому при каких условиях может измениться ситуация и потребуется ее новое законодательное оформление, я сейчас не могу сказать", - сказал Песков в ответ на вопрос, при каких условиях может произойти более быстрая компенсация советских вкладов.

В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.

Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР

Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.