Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T13:03+0300
https://ria.ru/20191204/1561950154.html
В Кремле оценили перспективы выплаты компенсаций по советским вкладам
https://cdn23.img.ria.ru/images/156155/91/1561559156_0:219:3067:1944_1036x0_80_0_0_f0b2bb1b6199f0a0d5943f54fefa673e.jpg
РИА Новости

В Кремле оценили перспективы выплаты компенсаций по советским вкладам

13:03 04.12.2019
5504
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. О вероятности скорейших выплат компенсаций по советским вкладам в свете недавно принятого закона об их переносе еще на год пока сказать ничего нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Советские денежные знаки образца 1961-1992 гг.
1 декабря, 19:40
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
"Закон подписан, закон вступит в силу, поэтому при каких условиях может измениться ситуация и потребуется ее новое законодательное оформление, я сейчас не могу сказать", - сказал Песков в ответ на вопрос, при каких условиях может произойти более быстрая компенсация советских вкладов.
В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.
Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.
Денежные купюры: российский рубли и доллары США. Архивное фото
30 мая, 03:59
Россияне рассказали, где и в какой валюте хранят сбережения
Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.
Правительство, внесшее проект подписанного Путиным закона, обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы в 2020 году 45,4 триллиона рублей, в 2021 году - 47,22 триллиона, в 2022 году - 49,11 триллиона рублей.
Банкноты номиналом одну, две и пять тысяч рублей
25 ноября, 00:50
Размер среднего депозита россиян составил 200 тысяч рублей
0634123
Обсудить 2
РСФСРСбербанк РоссииДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСССРЭкономика
Популярные комментарии
Логика простая - чем дольше тянуть, тем меньше живых останется...((
4 декабря, 14:15
Aмон Ра
1000610
Рекомендуем
Министр энергетики США Дэн Бруйетт
Дэна Бруйетта утверждили на посту нового министра энергетики США
Ядерный взрыв
Эксперты оценили возможные причины начала ядерной войны
Отдыхающие на набережной в Севастополе
Турпоток в Крым впервые со времен СССР превысил семь миллионов человек
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий: Россия поднимет в ПАСЕ вопрос защиты нацменьшинств на Украине
Отделение Сбербанка
Сбербанк хочет запустить сервис вакансий для клиентов с инвалидностью
Последствия прохождения тайфуна Тисой на Филиппинах. 3 декабря 2019
Два человека погибли в результате тайфуна "Тисой" на Филиппинах
Полицейские на месте убийства в берлинском районе Моабит
В Германии шьют новое "дело Скрипаля". Факты роли не играют
Сотрудник полиции
Источник: жителя Татарстана заподозрили в убийстве бывшей жены и детей
Сотрудник полиции на железнодорожной станции
Путин подписал закон о применении электрошокеров транспортной полицией
Елка, прикрепленная к потолку в детском саду в Омске
В Омске родители прибили елку к потолку в одном из детсадов
Сотрудник полиции
В Сочи задержали мужчину за попытку провезти полтора килограмма гашиша
Город Харбин
В Харбине открылся карнавал зимних видов спорта студентов РФ и КНР
Опубликовано видео нападения на сотрудника ГИБДД в Мытищах
Нападение на сотрудника ГИБДД в Мытищах попало на видео
Президент США Дональд Трамп
Штаб Трампа отказал Bloomberg в аккредитации из-за его "предвзятости"
Ученый: белому медведю с надписью Т-34 не грозит смерть от голода
Ученый: белому медведю с надписью "Т-34" не грозит смерть от голода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния