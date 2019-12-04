Международный форум добровольцев стартовал в Сочи

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Волонтеры из 120 стран мира приняли участие в торжественной церемонии открытия Международного форума добровольцев, которая состоялась 3 декабря в Сочи, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".

В ходе мероприятия заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" в номинации "Доброе дело": лучшими стали Николай Салиндер и Айшат Нажмудинова из Ямало-Ненецкого автономного округа и Наталья Рябчикова из Новосибирской области.

Премии также получили активисты, победившие в номинациях "Организатор добровольчества", "Говорит волонтер", "Волонтерский центр", "Душа компании" и "Творческая работа".

Как отмечает пресс-служба "Роспатриотцентра", в 2019 году на всероссийский конкурс "Доброволец России" было подано более 28 тысяч проектов, в реализации которых задействовано более 560 тысяч человек. Авторы лучших социальных инициатив получат административную, информационную, ресурсную и финансовую поддержку.

Кроме того, в ходе деловой программы форума всероссийское движение "Волонтеры-медики" и Медицинская ассоциация Республики Чад заключили соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Соответствующий документ подписали руководители объединений – Павел Савчук и Хассан Мусса Махамат.

"Волонтеры-медики" – крупная и авторитетная организация, стать частью которой очень престижно. Наши страны сильно отличаются друг от друга, но у нас общие волонтерские цели. Мы заинтересованы развивать в Чаде направления медицинского добровольчества, которые есть в России, и для достижения успеха нам нужна помощь – от методических разработок до пиара. Я очень рад, что у нас появилась возможность сотрудничать со страной такого высокого уровня", – отметил Хассан Мусса Махамат.

Ранее в рамках первого образовательного дня участники форума посетили профильные секции по гуманитарному волонтерству, международному сотрудничеству, созданию комфортной городской среды, добровольчеству в сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуации и фандрайзингу.