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Школа волонтера
2019-12-04T12:42+0300
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Международный форум добровольцев стартовал в Сочи
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РИА Новости

Международный форум добровольцев стартовал в Сочи

12:41 04.12.2019 (обновлено: 12:42 04.12.2019)
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© Пресс-служба Международного форума добровольцевМеждународный форум добровольцев стартовал в Сочи
Международный форум добровольцев стартовал в Сочи
© Пресс-служба Международного форума добровольцев
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Волонтеры из 120 стран мира приняли участие в торжественной церемонии открытия Международного форума добровольцев, которая состоялась 3 декабря в Сочи, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".
В ходе мероприятия заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" в номинации "Доброе дело": лучшими стали Николай Салиндер и Айшат Нажмудинова из Ямало-Ненецкого автономного округа и Наталья Рябчикова из Новосибирской области.
Премии также получили активисты, победившие в номинациях "Организатор добровольчества", "Говорит волонтер", "Волонтерский центр", "Душа компании" и "Творческая работа".
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
3 декабря, 21:13
Кириенко назвал число участников волонтерских проектов в этом году
Как отмечает пресс-служба "Роспатриотцентра", в 2019 году на всероссийский конкурс "Доброволец России" было подано более 28 тысяч проектов, в реализации которых задействовано более 560 тысяч человек. Авторы лучших социальных инициатив получат административную, информационную, ресурсную и финансовую поддержку.
Кроме того, в ходе деловой программы форума всероссийское движение "Волонтеры-медики" и Медицинская ассоциация Республики Чад заключили соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Соответствующий документ подписали руководители объединений – Павел Савчук и Хассан Мусса Махамат.
"Волонтеры-медики" – крупная и авторитетная организация, стать частью которой очень престижно. Наши страны сильно отличаются друг от друга, но у нас общие волонтерские цели. Мы заинтересованы развивать в Чаде направления медицинского добровольчества, которые есть в России, и для достижения успеха нам нужна помощь – от методических разработок до пиара. Я очень рад, что у нас появилась возможность сотрудничать со страной такого высокого уровня", – отметил Хассан Мусса Махамат.
Волонтеры-медики заключили партнерство с НМИЦ кардиологии Минздрава РФ
15 ноября, 11:29Школа волонтера
"Волонтеры-медики" заключили партнерство с НМИЦ кардиологии Минздрава РФ
Ранее в рамках первого образовательного дня участники форума посетили профильные секции по гуманитарному волонтерству, международному сотрудничеству, созданию комфортной городской среды, добровольчеству в сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуации и фандрайзингу.
Международный форум добровольцев приурочен к национальному Дню добровольца, который отмечается 5 декабря и совпадает с Международным днем добровольца. Мероприятие завершится торжественным вручением премий победителям всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019".
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииВолонтерыРоспатриотцентрСергей Кириенко
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