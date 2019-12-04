Александр Моор призвал тюменскую медицину постоянно развиваться

ТЮМЕНЬ, 4 дек – РИА Новости. Медицина в Тюменской области должна постоянно развиваться и быть готова к новому, заявил губернатор области . Медицина в Тюменской области должна постоянно развиваться и быть готова к новому, заявил губернатор области Александр Моор , открывая в Тюмени научно-практическую конференцию "Университетская клиника".

Форум собрал ведущих специалистов теоретической и практической медицины. Профилактика неинфекционных заболеваний, гастроэнтерологические патологии, акушерство, биомедицинские технологии в стоматологии – это лишь часть тем, которые обсудят участники на пленарных заседаниях.

"Такие встречи позволяют получить не только теоретические знания, но и практический опыт. Благодаря лекциям, мастер-классам, видеотрансляциям из операционных, разбору сложных клинических случаев, не выезжая за пределы региона, тюменские врачи смогут наблюдать за работой признанных мастеров своего дела", - сказал глава региона

Обращаясь к медицинского сообществу, Моор отметил, что в этом году стартовали важные национальные проекты, ориентированные на повышение качества жизни человека.