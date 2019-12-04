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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
2019-12-04T12:34+0300
https://ria.ru/20191204/1561948608.html
Александр Моор призвал тюменскую медицину постоянно развиваться
https://cdn24.img.ria.ru/images/152159/32/1521593242_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_9e27ad4ea5c98f5fe18389868cdc3819.jpg
РИА Новости

Александр Моор призвал тюменскую медицину постоянно развиваться

12:34 04.12.2019
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© Фото : Администрация города ТюмениАлександр Моор
Александр Моор
© Фото : Администрация города Тюмени
ТЮМЕНЬ, 4 дек – РИА Новости. Медицина в Тюменской области должна постоянно развиваться и быть готова к новому, заявил губернатор области Александр Моор, открывая в Тюмени научно-практическую конференцию "Университетская клиника".
Форум собрал ведущих специалистов теоретической и практической медицины. Профилактика неинфекционных заболеваний, гастроэнтерологические патологии, акушерство, биомедицинские технологии в стоматологии – это лишь часть тем, которые обсудят участники на пленарных заседаниях.
"Такие встречи позволяют получить не только теоретические знания, но и практический опыт. Благодаря лекциям, мастер-классам, видеотрансляциям из операционных, разбору сложных клинических случаев, не выезжая за пределы региона, тюменские врачи смогут наблюдать за работой признанных мастеров своего дела", - сказал глава региона
Обращаясь к медицинского сообществу, Моор отметил, что в этом году стартовали важные национальные проекты, ориентированные на повышение качества жизни человека.
Губернатор Тюменской области Александр Моор
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"Профилактика заболеваний, повышение рождаемости, снижение смертности, укрепление системы первичной медицинской помощи, пациентоориентированность — эти ключевые задачи нам предстоит решать в ближайшие годы. Важно, что вы помогаете специалистам наших клиник осваивать новые технологии, методики, которые определяют качество оказания медицинской помощи жителям региона", – сказал губернатор.
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Тюменская областьАлександр Моор
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