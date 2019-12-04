Александр Моор призвал тюменскую медицину постоянно развиваться

ТЮМЕНЬ, 4 дек – РИА Новости. Медицина в Тюменской области должна постоянно развиваться и быть готова к новому, заявил губернатор области Александр Моор, открывая в Тюмени научно-практическую конференцию "Университетская клиника".
Форум собрал ведущих специалистов теоретической и практической медицины. Профилактика неинфекционных заболеваний, гастроэнтерологические патологии, акушерство, биомедицинские технологии в стоматологии – это лишь часть тем, которые обсудят участники на пленарных заседаниях.
"Такие встречи позволяют получить не только теоретические знания, но и практический опыт. Благодаря лекциям, мастер-классам, видеотрансляциям из операционных, разбору сложных клинических случаев, не выезжая за пределы региона, тюменские врачи смогут наблюдать за работой признанных мастеров своего дела", - сказал глава региона
Обращаясь к медицинского сообществу, Моор отметил, что в этом году стартовали важные национальные проекты, ориентированные на повышение качества жизни человека.
"Профилактика заболеваний, повышение рождаемости, снижение смертности, укрепление системы первичной медицинской помощи, пациентоориентированность — эти ключевые задачи нам предстоит решать в ближайшие годы. Важно, что вы помогаете специалистам наших клиник осваивать новые технологии, методики, которые определяют качество оказания медицинской помощи жителям региона", – сказал губернатор.