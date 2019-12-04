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Госдума приняла закон об использовании донного грунта
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РИА Новости

Госдума приняла закон об использовании донного грунта

12:28 04.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон об использовании донного грунта, извлекаемого при строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических и других сооружений, расположенных на водных объектах.
Донный грунт можно будет использовать для обеспечения муниципальных нужд либо в интересах физического или юридического лица, осуществляющих проведение дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, но при условии, что грунт не содержит твердых полезных ископаемых, не относящихся к общераспространенным.
Решения о таком использовании донного грунта, согласно закону, будут принимать органы местного самоуправления, исполнительные органы госвласти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а порядок его использования установит определенный правительством РФ федеральный орган власти.
Порядок же использования донного грунта, извлеченного при создании и содержании внутренних водных путей РФ, строительстве, реконструкции, эксплуатации инфраструктуры внутренних водных путей и гидротехнических сооружений, установит кабмин. Использование донного грунта для создания морского порта и расширения его территории, строительства и реконструкции объектов капитального строительства, относящихся к объектам инфраструктуры морского порта, также будет осуществляться в установленном правительством порядке.
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Законом также устанавливается упрощенная процедура захоронения донного грунта, извлекаемого и используемого для строительства искусственных островов во внутренних морских водах и в территориальном море. Она аналогична действующему порядку захоронения донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, пояснял ранее член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Александр Якубовский.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования. Закон позволит привлечь частные инвестиции в проведение работ, связанных с выполнением федеральных проектов, проводимых для оздоровления Волги и сохранения уникальных водных объектов, поясняла ранее замглавы Минприроды России Светлана Радченко.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФГосдума РФПравительство РФРоссияЭкономика
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