Власти Самоа ввели режим ЧП из-за эпидемии кори

Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии 16 октября после первых смертельных случаев. Массовую вакцинацию власти страны объявили 18 ноября. Число жертв эпидемии кори на Самоа достигло 60 человек, всего зафиксировано более 4 тысяч случаев заболевания, сообщает правительство страны.

Согласно пресс-релизу секретариата правительства, все частные и государственные учреждения и предприятия должны быть закрыты во время действия ЧП с 7.00 до 17.00 по местному времени пятого и шестого декабря. При этом во время ЧП разрешается работать только больницам, моргам, полиции, пожарным и другим ведомствам.