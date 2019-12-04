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Власти Самоа ввели режим ЧП из-за эпидемии кори
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РИА Новости

Власти Самоа ввели режим ЧП из-за эпидемии кори

12:23 04.12.2019
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© Flickr / sarah|roseБерега Самоа
Берега Самоа
© Flickr / sarah|rose
Берега Самоа. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство Самоа во вторник ввело режим чрезвычайного положения в стране на два дня из-за эпидемии кори, пишет издание Samoa Global News со ссылкой на релиз секретариата кабмина.
Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии 16 октября после первых смертельных случаев. Массовую вакцинацию власти страны объявили 18 ноября. Число жертв эпидемии кори на Самоа достигло 60 человек, всего зафиксировано более 4 тысяч случаев заболевания, сообщает правительство страны.
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Согласно пресс-релизу секретариата правительства, все частные и государственные учреждения и предприятия должны быть закрыты во время действия ЧП с 7.00 до 17.00 по местному времени пятого и шестого декабря. При этом во время ЧП разрешается работать только больницам, моргам, полиции, пожарным и другим ведомствам.
Власти подчеркнули, что все граждане должны ожидать вакцинации по месту жительства. Уже привитые жители обязаны сообщить личные данные и дату проведения вакцинации для внесения в базу.
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