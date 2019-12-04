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В Томске временно закрыли детсад после заражения детей норовирусом
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РИА Новости

В Томске временно закрыли детсад после заражения детей норовирусом

12:15 04.12.2019
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© Fotolia / ChiccoDodiFCДетский сад
Детский сад
© Fotolia / ChiccoDodiFC
Детский сад. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Томска в среду приостановил на 45 суток работу муниципального детского сада, где ранее 24 ребенка заразились норовирусной инфекцией, сообщает УФССП по региону.
Ранее управление Роспотребнадзора сообщило, что с 27 по 28 ноября 2019 года в детском саду №65 Томска сразу 24 ребенка в возрасте до шести лет заболели норовирусной инфекцией. Их состояние удовлетворительное, и все они лечатся дома. Специалисты после проверки обнаружили в учреждении многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
"Изучив представленные доказательства нарушения санитарно-эпидемиологических норм, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности учреждения сроком на 45 суток", - сообщают приставы. В постановлении суда указано, что детсад может открыться раньше при досрочном устранении нарушений.
В УФССП пояснили, что в детском саду некоторые продукты хранились без маркировочных ярлыков, в цеху сырой продукции нет раковины для мытья рук, технологические процессы не исключали "встречные потоки" сырой и готовой пищи. Также были выявлены и другие нарушения.
Сотрудники отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств сразу после решения суда выехали в детский сад. Двери учреждения опечатали, оставив один из входов открытым, чтобы обеспечить доступ в здание для устранения нарушений.
В управлении уточнили, что детский сад к моменту приезда приставов уже не принимал детей. Ведется устранение выявленных нарушений. Проверку по факту заболевания детей проводит также Следственный комитет РФ.
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РоспотребнадзорТомскПроисшествия
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