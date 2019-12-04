Красноярский заповедник "Столбы" преобразован в нацпарк

КРАСНОЯРСК, 4 дек — РИА Новости. Красноярский заповедник "Столбы" преобразован в национальный парк "Красноярские Столбы", сообщается на официальном сайте правительства РФ.
Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"Преобразовать государственный природный заповедник "Столбы" в национальный парк "Красноярские Столбы" общей площадью 47219 гектаров на землях особо охраняемых территорий и объектов", — говорится в постановлении.
Нацпарк будет находиться в ведении Минприроды России.
В августе прошлого года в федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" внесены изменения. Они предусматривают, что ряд государственных природных заповедников должны быть преобразованы в нацпарки, так как на их территории имеет место рекреационная и другая деятельность, не соответствующая режиму заповедника, но допустимая в национальном парке, говорится на сайте кабмина.
Поток туристов в "Столбах" составляет около 700 тысяч человек в год, а часть территории заповедника фактически используется как национальный парк.
Государственный природный заповедник "Столбы" расположен на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. С северо-востока заповедник примыкает к Красноярску. Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — столбов.
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