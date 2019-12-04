Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T11:59+0300
https://ria.ru/20191204/1561947034.html
Мосгорсуд оставил под арестом счета Калви
https://cdn24.img.ria.ru/images/155631/65/1556316523_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a31af7518c58a5578d1947e055f3533f.jpg
РИА Новости

Мосгорсуд оставил под арестом счета Калви

11:59 04.12.2019
131
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест банковских счетов на сумму около 7,5 миллионов рублей основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В августе Басманный суд Москвы арестовал квартиру американца на Большой Дмитровке и два его банковских счета: на сумму свыше 7,4 миллиона рублей и на 54 тысячи рублей. Ранее в среду Мосгорсуд снял арест с квартиры.
"Суд постановил: постановление Басманного суда от 27 августа о наложении ареста на денежные средства без изменения", - сказала судья.
Адвокат настаивал на снятии ареста, заявив, что "данное постановление нарушает интересы третьих лиц".
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ. 30 октября 2019
30 октября, 17:46
Салливан пообещал добиваться освобождения Уилана и Калви
Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В середине октября стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители Консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестиционного климата в стране.
600001
Обсудить 0
Майкл КалвиДело Bаring VostokРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал возможные последствия провала "нормандского саммита"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Сербии Александр Вучич в Белграде. 3 декабря 2019
Белоруссия уважает стремление Сербии вступить в ЕС, заявил Лукашенко
Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Регионы России. Вологодская область
В Вологде открылся центр аналогичный сочинскому "Сириус"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп
Нетаньяху и Трамп обсудили израильские планы на Иорданскую долину
Саммит НАТО в Великобритании
Эксперт спрогнозировал рост разногласий в НАТО по вопросу России
Площадь Независимости в Киеве
Украина готова к переговорам по газу, заявили в Минэнерго Украины
Андреевский флаг
Источник оценил стоимость разработки нового российского авианосца
Писатель Гузель Яхина на церемонии вручения Национальной литературной премии Большая книга в Москв
Остался один день до завершения народного голосования "Большой книги"
Обстановка в Лондоне
Лондонский мост открыли после теракта
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
В Греции обеспокоены "вмешательством" России в дела балканских стран
Статуя Фемиды
В Екатеринбурге члена секты арестовали за убийство сына
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Политолог прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии
Амурский тигр
Очевидцы сняли видео с тигром, сопровождавшим машину под Хабаровском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
Лента новостейМолния