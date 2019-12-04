Мосгорсуд оставил под арестом счета Калви

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест банковских счетов на сумму около 7,5 миллионов рублей основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В августе Басманный суд Москвы арестовал квартиру американца на Большой Дмитровке и два его банковских счета: на сумму свыше 7,4 миллиона рублей и на 54 тысячи рублей. Ранее в среду Мосгорсуд снял арест с квартиры.

"Суд постановил: постановление Басманного суда от 27 августа о наложении ареста на денежные средства без изменения", - сказала судья.

Адвокат настаивал на снятии ареста, заявив, что "данное постановление нарушает интересы третьих лиц".

Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.