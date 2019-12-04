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2019-12-04T11:42+0300
https://ria.ru/20191204/1561945777.html
В Якутии МЧС трудоустраивает инвалидов
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РИА Новости

В Якутии МЧС трудоустраивает инвалидов

11:30 04.12.2019 (обновлено: 11:42 04.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповДиспетчеры Системы-112 во время работы
Диспетчеры Системы-112 во время работы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. МЧС России помогает найти работу инвалидам, для этого в ведомстве рекомендуют перечень из 18 профессий. В Республике Саха (Якутия) эта программа успешно реализуется, сообщает официальный информационный портал региона.
"До работы диспетчером я занимал различные должности в пожарной охране. Начиная с 1990-х годов я работал пожарным в городе Якутске и дослужился до должности начальника караула. Помню, был вызов на многоквартирный жилой дом по улице Белинского, мое отделение прибыло первым. Горела квартира, ринувшись в огонь, мы спасли многодетную семью, за что после получил награду (прим. ред. медаль МЧС России "За спасение погибавших")", ‒ рассказал Павел Осипов, помощник диспетчера пожарно-спасательной части №5 города Якутска.
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Чтобы работать в оперативной диспетчерской системе, надо соответствовать многим требованиям. Кандидат может рассматриваться к назначению на должность при условии отсутствия нарушений психических, языковых (речевых) и сенсорных функций (зрения, слуха), а также потребности в постоянном медицинском сопровождении. В чрезвычайных ситуациях, когда время для принятия решения ограничено, сложно работать даже абсолютно здоровому человеку, для этого надо быть стрессоустойчивым.
"Долгое время я стояла в очереди на бирже труда, и мне предложили подать документы в ведомство по программе (доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья). Конкурс был жестким, и не одно собеседование пройдено. Я рада, что прошла конкурс и работаю в МЧС России", ‒ вспоминает Виктория Зарубина, диспетчер пожарно-спасательной части №1 города Якутска.
На сегодняшний день люди с ограниченными возможностями в основном работают диспетчерами центров управления в кризисных ситуациях и пожарных частей, а также операторами единого номера вызова экстренной службы 112. В Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) работают 5 человек на должности диспетчера оперативной службы.
"Важное качество для диспетчера – это расторопность, умение концентрироваться в экстренной ситуации, стараться не принимать близко к сердцу происшествия, абстрагироваться, потому что на пожарах сталкиваешься с горем. Опыт прошлых лет помогает мне и сейчас. Человек, который не способен быстро думать, на должности диспетчера работать не сможет", ‒ говорит Павел Осипов.
"Я была медицинской сестрой и посвятила более 10 лет этой профессии. Работа медика – благое дело, ты проносишь сквозь себя страдания людей, оказываешь им помощь, и так каждый день. Несмотря на сложившуюся жизненную ситуацию, я по прежнему могу помогать людям, работая в структуре МЧС России, и горжусь этим", ‒ делится Северина Павлова, помощник диспетчера пожарно-спасательной части №3 города Якутска.
Люди с ограниченными возможностями спасают тех, кто терпит бедствие в чрезвычайных ситуациях, выполняя работу диспетчера ведомства. Они прекрасно освоили эту профессию и могут поделиться опытом прошлых лет с пожарными.
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