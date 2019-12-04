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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми
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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

11:26 04.12.2019 (обновлено: 12:01 04.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УФА, 4 дек – РИА Новости. В минздраве Пермского края сообщили, что раненные при стрельбе в Перми находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает, заявили в пресс-службе губернатора региона.
Ранее следственные органы края сообщали, что утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ранее судимый 50-летний местный житель открыл стрельбу из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу и стрелял по прохожим. В результате одна женщина погибла, один мужчина ранен, также был ранен сотрудник Росгвардии при задержании злоумышленника. В министерстве территориальной безопасности сообщали, что злоумышленник мог находиться под воздействием наркотиков и выстрелил по прохожим и автомобилям восемь раз.
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Пресс-служба губернатора сообщает со ссылкой на министра здравоохранения Пермского края Оксану Мелехову, что двое пострадавших сейчас находятся в стационаре под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.
"Сотрудник Росгвардии в состоянии средней тяжести, ближе к легкой степени, – поверхностные ранения, угрозы жизни нет. Второй молодой человек - тоже пострадавший, видимо, прохожий, ранения в области туловища и голени, угрозы жизни нет", - цитирует пресс-служба министра.
Ранее сообщалось, что губернатор края Максим Решетников распорядился оказать всестороннюю помощь раненым.
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