Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Ранее следственные органы края сообщали, что утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ранее судимый 50-летний местный житель открыл стрельбу из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу и стрелял по прохожим. В результате одна женщина погибла, один мужчина ранен, также был ранен сотрудник Росгвардии при задержании злоумышленника. В министерстве территориальной безопасности сообщали, что злоумышленник мог находиться под воздействием наркотиков и выстрелил по прохожим и автомобилям восемь раз.