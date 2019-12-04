СК завел дело после смерти ребенка, отравившегося "лимонадом" на Алтае

Ранее сообщалось, что 1 ноября в селе Панкрушиха четверо детей в возрасте от девяти до 14 лет нашли бутылку с жидкостью и выпили ее, приняв за лимонад. На следующий день все они были госпитализированы с признаками отравления, была начата проверка.