СК завел дело после смерти ребенка, отравившегося "лимонадом" на Алтае

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после смерти в Алтайском крае девятилетнего мальчика, отравившегося неизвестной жидкостью, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 1 ноября в селе Панкрушиха четверо детей в возрасте от девяти до 14 лет нашли бутылку с жидкостью и выпили ее, приняв за лимонад. На следующий день все они были госпитализированы с признаками отравления, была начата проверка.
1 декабря, 13:25В Петербурге годовалый мальчик отравился уксусом
По информации СУСК, "26 ноября текущего года 9-летний мальчик скончался в больнице". "По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается.