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СК завел дело после смерти ребенка, отравившегося "лимонадом" на Алтае
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РИА Новости

СК завел дело после смерти ребенка, отравившегося "лимонадом" на Алтае

10:29 04.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после смерти в Алтайском крае девятилетнего мальчика, отравившегося неизвестной жидкостью, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 1 ноября в селе Панкрушиха четверо детей в возрасте от девяти до 14 лет нашли бутылку с жидкостью и выпили ее, приняв за лимонад. На следующий день все они были госпитализированы с признаками отравления, была начата проверка.
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По информации СУСК, "26 ноября текущего года 9-летний мальчик скончался в больнице". "По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается.
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Следственный комитет РФРоссияПроисшествия
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