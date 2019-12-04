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Парламентские выборы в Таджикистане пройдут в марте 2020 года
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РИА Новости

Парламентские выборы в Таджикистане пройдут в марте 2020 года

09:50 04.12.2019 (обновлено: 12:52 04.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 4 дек - РИА Новости. Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана состоятся 1 марта 2020 года, в верхнюю палату - 27 марта, соответствующий указ подписал в среду президент Эмомали Рахмон.
"Президент Таджикистана в среду подписал указ о том, что выборы в нижнюю палату парламента страны назначены на 1 марта 2020 года", - сообщили журналистам в пресс-службе главы государства.
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Выборы в верхнюю палату парламента, согласно тому же указу президента, назначены на 27 марта.
Нижняя палата парламента состоит из 63 депутатов, 22 из которых избираются по партийному списку, 41 - по одномандатному. Все семь политических партий страны должны провести свои съезды за 75 дней до начала выборов.
Пятнадцатого декабря в Душанбе состоятся предвыборные съезды Демократической партии и партии экономических реформ Таджикистана. С датой проведения своих предвыборных съездов пока не определились правящая Народно-демократическая партия, Коммунистическая, Социалистическая и Социал-демократическая и Аграрная партии Таджикистана.
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Эмомали РахмонТаджикистанВ мире
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