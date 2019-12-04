Парламентские выборы в Таджикистане пройдут в марте 2020 года

ДУШАНБЕ, 4 дек - РИА Новости. Выборы в нижнюю палату парламента Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана состоятся 1 марта 2020 года, в верхнюю палату - 27 марта, соответствующий указ подписал в среду президент Эмомали Рахмон

"Президент Таджикистана в среду подписал указ о том, что выборы в нижнюю палату парламента страны назначены на 1 марта 2020 года", - сообщили журналистам в пресс-службе главы государства.

Выборы в верхнюю палату парламента, согласно тому же указу президента, назначены на 27 марта.

Нижняя палата парламента состоит из 63 депутатов, 22 из которых избираются по партийному списку, 41 - по одномандатному. Все семь политических партий страны должны провести свои съезды за 75 дней до начала выборов.