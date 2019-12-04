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2019-12-04T04:23+0300
https://ria.ru/20191204/1561938104.html
СК начал проверку после нападения стаи собак на ребенка на Камчатке
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РИА Новости

СК начал проверку после нападения стаи собак на ребенка на Камчатке

04:23 04.12.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомные псы
Бездомные псы
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Бездомные псы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Виличюнске Камчатского края, сообщает региональное СУ СК.
В среду местное информагентство "Кам24" опубликовало видео с камеры видеонаблюдения неподалеку от школы, на котором видно, как несколько собак напали на ребенка и потащили его, прохожие отбили девочку от псов. По данным СМИ, мать пострадавшего ребенка сказала, что ее дочь не пострадала благодаря толстой куртке.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
2 декабря, 15:47
В Мурманской области проверят данные о нападении стаи собак на ребенка
"В Камчатском крае проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о нападении бродячих собак на малолетнего ребенка. Следственными органами СК России по Камчатскому краю по сообщению средств массовой информации инициировано проведение доследственной проверки о нападении стаи бродячих собак на малолетнюю девочку", - говорится в сообщении.
По результатам проверки примут процессуальное решение, в том числе следователи дадут оценку действиям ответственных за отлов бродячих животных в Вилючинске.
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Следственный комитет РФВилючинскКамчатский крайРоссияПроисшествия
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