СК начал проверку после нападения стаи собак на ребенка на Камчатке

В среду местное информагентство "Кам24" опубликовало видео с камеры видеонаблюдения неподалеку от школы, на котором видно, как несколько собак напали на ребенка и потащили его, прохожие отбили девочку от псов. По данным СМИ, мать пострадавшего ребенка сказала, что ее дочь не пострадала благодаря толстой куртке.