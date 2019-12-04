СК начал проверку после нападения стаи собак на ребенка на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Виличюнске Камчатского края, сообщает региональное СУ СК.
В среду местное информагентство "Кам24" опубликовало видео с камеры видеонаблюдения неподалеку от школы, на котором видно, как несколько собак напали на ребенка и потащили его, прохожие отбили девочку от псов. По данным СМИ, мать пострадавшего ребенка сказала, что ее дочь не пострадала благодаря толстой куртке.
"В Камчатском крае проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о нападении бродячих собак на малолетнего ребенка. Следственными органами СК России по Камчатскому краю по сообщению средств массовой информации инициировано проведение доследственной проверки о нападении стаи бродячих собак на малолетнюю девочку", - говорится в сообщении.
По результатам проверки примут процессуальное решение, в том числе следователи дадут оценку действиям ответственных за отлов бродячих животных в Вилючинске.